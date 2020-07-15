Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den 15 Temmuz mesajı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akyüz, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize minnettarlığımızı sunuyoruz. 15 Temmuz 2016 akşamı ve gecesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere silahlı, kanlı darbe girişimine karşı yüreğini ve canını ortaya koyarak vatanımıza kasteden dünya siyonizminin yerli iş birlikçisi hain FETÖ/PDY terör örgütünün hevesini kursağında bırakan şanlı memleket evlatlarına yürekten selamlarımızı sunuyoruz. Hainleri ve bugünkü tüm uzantılarını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika Spor

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:10:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]