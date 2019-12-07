Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 12 ilden 320 sporcu katıldı.

Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakalarda sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için hünerlerini sergiledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun sanda ve taolu olmak üzere iki kategoride yapıldığını, organizasyonun da taolunun geleneksel şampiyonası olduğunu dile getirdi.

Bu tip şampiyonaları Türkiye'de her yıl yaptıklarını ifade eden Akyüz, "Yoğun bir ilgi var. Uluslararası şampiyonalara gidebilmek için mutlaka Türkiye Şampiyonası'nda yarışmak lazım. Antrenörler de sporcular da bu şampiyonalara girmek için can atıyorlar. Organizasyon geçen yıllardan daha kalabalık. Sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.