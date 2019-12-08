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Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi
6 saat önce
Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:34 Kaynak: AA
Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada, 12 ilden 320 sporcu mücadele etti.
Erkek ve kadınlarda çeşitli kategorilerde yapılan müsabakaların ardından finale kalan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
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