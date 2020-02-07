Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı

7 saat önce

Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın ilk üç gününde kategorilerinde dereceye giren 1147 sporcu madalya kazandı.

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Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın ilk üç gününde kategorilerinde dereceye giren 1147 sporcu madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya Kundu'da bir otelde düzenlenen Türkiye minikler- yıldızlar- gençler- büyükler ve takımlar kategorilerindeki Wushu Kung Fu Şampiyonası'na çeşitli illerden 3 bin civarında sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk 3 gününde taolu branşında tüm kategorilerde, sanda branşında ise minikler ve yıldızlar kategorilerinde yarışmalar tamamlandı.

Taolu branşında 777, sanda branşında 370, toplamda ise 1147 madalya dağıtıldı. Veteranlar dahil 405 taolu sporcusu, 21 formda, 1170 yarışmada yarışarak, 260 altın, 221 gümüş, 296 bronz madalya elde etti. Sanda ve light landa olmak üzere iki kategoride yapılan müsabakalarda ise sporcular 112 altın, 98 gümüş, 160 bronz madalya kazandı.

Turnuva gençler ve büyükler sanda müsabakalarıyla devam ediyor. Şampiyona 13 Şubat'ta sona erecek.


Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
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