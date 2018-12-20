Wushu Kung Fu" Severler Crr'de Buluşacak

İpekyolu
Kültür Etkinlikleri kapsamında, Wushu Kung Fu severler Cemal Reşit Rey
(CRR) Konser Salonunda buluşacak. Türkiye
Wushu Kung Fu Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iş birliğiyle Türkiye- Çin
2018 Turizm Yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Program kapsamında, 22 Aralık
'ta CRR'de düzenlenecek konser, gösteri ve serginin yanı sıra Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, "Wushu Kungfu", "Budokaido Kyokushin Ashihara", "Aikido", "Wing Chun" ve "Jeet Kune Do
" branşlarında antrenör ve hakem vize seminerleri gerçekleştirecek.
Etkinliklere, yurt içinden çok sayıda üst düzey hükümet ve yerel teşkilat yetkilileri ile Çinli üst düzey devlet yetkilileri ve binin üzerinde katılımcı bekleniyor.
Sanatçı Bahadır Tatlıöz'ün konser vereceği etkinlikte, resim sergisi, Çin'den gelen Wushu Kung Fu takımı ve Wushu Kungfu Türk Milli takımının gösterileri ile Geleneksel Çin Müziği dinletisi sunulacak.
Spiker Orhan Ayhan
'ın sunumuyla gerçekleşecek programın finalinde, antrenör ve hakemlere vize mazbataları takdim edilecek.