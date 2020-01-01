Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor wushu kung-fu sporcuları minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorisinde müsabakalara hazırlanıyor.

Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor wushu kung-fu sporcuları minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorisinde müsabakalara hazırlanıyor.


Yunusemre Belediyespor wushu kung-fu sporcularına yarışma sezonu dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorisinde müsabakalara hazırlanan sporcular haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Başarılı sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Wushu Kung-fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya çalışmalar hakkında bilgi verdi. Haftanın 5 günü 6 antrenman taptıklarını kaydeden Çetinkaya, "Yoğun bir antrenman dönemin geçiriyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını da almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde yapılan Balkan Şampiyonasında şampiyonluklar elde ettik. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 2020 Yılı Türkiye Şampiyonası hazırlıklarımız da sürüyor. İnşallah buradan da çok iyi sonuçlar alarak şampiyonlar çıkaracağız. Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak her kategoride yarışmalara katılıyoruz. Bizlere çalışmalar için destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi' ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Çetinkaya, Yunusemre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
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