Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızdan 2 bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızdan 2 bronz madalya - Son Dakika

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızdan 2 bronz madalya

14 dakika önce

Türkiye Minikler -Yıldızlar - Gençler-Büyükler ve Takımlar, Sanda -Lıght Sanda- Tui Shou ve Taolu Wushu Kung Fu Şampiyonası, 03-13 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızdan 2 bronz madalya, System.String[]

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarına katılan ve şampiyonaya Antrenör Aysel Yavuz nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları burada önemli bir başarı elde etti.

Sporcularımızdan Sıdıka Sarıtosun Yıldız Bayanlar 52. Kg'da Türkiye 3.' sü ve Şevval Paslanmaz'da yine Yıldız Bayanlar'da 48 kg'da Türkiye 3.'sü oldu.

Her iki sporcumuzda elde ettikleri derecelerde bronz madalya kazanırken Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı
KKTC ile Türkiye'nin asgari ücreti arasında 808 liralık fark oluştu Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 15:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızdan 2 bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]