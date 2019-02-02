Wushu Milli Takımı'nın Hedefi Büyük

Lisanslı sporcu sayısı son yıllarda 19 kat artan wushuda Türk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

AYŞE YILDIZ - Lisanslı sporcu sayısı son yıllarda 19 kat artan wushuda Türk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak önce ahlak ve maneviyata önem verdiklerini söyledi.



Sporcuları, disiplinli, ahlaklı ve başarılı olarak yetiştirdiklerini vurgulayan Akyüz, "Vatana, millete ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu konuda hem Türkiye'de hem dünyada öncülük yapıyoruz." diye konuştu.



Akyüz, branşlarının, insan anatomisini zihinsel, bedensel ve ruhsal yönde geliştiren önemli bir spor olduğuna dikkati çekti.



Bu sporun gelişmesi konusunda Türkiye olarak öncü bir ülke olduklarına işaret eden Akyüz, "Bunların da verimini görüyoruz. 2006'da müstakil federasyon olduk. O zaman 6 bin civarında sporcumuz vardı. Şimdi 114 bin lisanslı sporcumuz var. Kısa zamanda bu rakamlara geldik." ifadelerini kullandı.



"Ferdi olarak en fazla yapılan spor"



Dünya Sağlık Örgütünün wushuyu, sağlık için tavsiye edilen bir spor olarak gösterdiğini vurgulayan Abdurrahman Akyüz, "Dünyada en fazla insanın sağlık için yaptığı bir branş. Yaklaşık 600 milyon insan düzenli olarak bu sporu yapıyor. Ferdi olarak en fazla yapılan spor." değerlendirmesinde bulundu.



Wushu Milli Takımı'nın mayıs ayında Moskova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirten Akyüz, akabinde, eylülde Şangay'da Dünya Şampiyonası yapılacağını aktardı.



"Milli takım olarak Dünya Şampiyonası için sıkı çalışıyoruz, şampiyon olmak için iddialıyız. Tek sıkıntımız bütçe, ekonomik sıkıntılar var. İnşallah bunu da aşacağız." diyen Akyüz, bu yıl yurt içinde yapacakları organizasyonları belediyelerin desteğiyle gerçekleştireceklerini söyledi.



Balkan, Akdeniz, Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Uluslararası Mevlana Şampiyonaları düzenleyeceklerini bildiren Akyüz, milli takımın uluslararası alanda önemli başarıları olduğunu anlattı.



Akyüz, "Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında önemli derecelerimiz var. Dünya çapında sporcularımız var. Şangay'da, eğer haksızlık yapılmazsa, hakemler sporcularımızın hakkını yemezse kesin şampiyonluğumuz olacak." şeklinde görüşlerini aktardı.

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