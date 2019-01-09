Wushu Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Wushu Minik, Küçük, Yıldız, Genç ve Büyükler Sanda ve Tao İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Wushu Minik, Küçük, Yıldız, Genç ve Büyükler Sanda ve Tao İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



Efeler Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve Aydın Wushu İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan müsabakalara Aydın genelinde yaklaşık 100 sporcu yer aldı. Minik sporcuların wushu mücadelesi izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. Çok küçük yaşlarda olmalarına rağmen gösterdikleri performans ile adeta izleyenleri etkileyen minik sporcular müsabakaların ardından kendi sıkletlerinde madalya aldı. Aynı zamanda müsabakalar sonucunda altın madalya kazanan sporcular Aydın'ı Türkiye Şampiyonasında temsil etmek hakkı kazandı.



Müsabakalar sonucunda sıkletinde derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edildi. - AYDIN

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