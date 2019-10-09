Son Dakika Haberleri: Wushu şampiyonasında TÜGVA BUCA fırtınası...
Son Dakika Güncel Wushu şampiyonasında TÜGVA BUCA fırtınası...

Wushu şampiyonasında TÜGVA BUCA fırtınası...

1 saat önce

TÜGVA Buca İlçe Temsilciliği katılmış olduğu birçok spor müsabakasında güzel başarılara imza atmaya devam ediyor.

Wushu şampiyonasında TÜGVA BUCA fırtınası..., System.String[]

Wushu Sanda iller arası düzenlenen şampiyona 200 sporcunun katılımıyla Menemen'de gerçekleşti. Yarışmaya TÜGVA Buca İlçe Temsilciliği adına 35 sporcu katıldı ve katılan sporculardan 9 altın, 10 gümüş, 10 bronz madalya elde edildi.

Büyük bir özveriyle çalışan TÜGVA Buca İlçe Temsilciliği her alanda gençlerle güzel işler yapmaya devam ediyor. Sporun yanında gençlere ilim ve bilim alanında da katkılar sağlanıyor. Birçok projede yer alan gençlerin ve ailelerinin bu durumdan son derece memnun olduklarını dile getiren Buca İlçe Temsilcisi Yiğit Aslanata, tüm Buca gençliğini ve aileleri vakıf binalarına beklediklerini, her başarının başrolünde gençlerin olduğunu belirtti. "Gençler varsa biz varız, TÜGVA var." diyen Aslanata bir kez daha gençlere güvenmekte ne kadar haklı olduklarını dile getirdi.

Menemen, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:27 Kaynak: Bültenler
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