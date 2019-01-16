Son Dakika Haberleri: Wushu Turnuvası'na Doğru

Wushu Turnuvası'na Doğru

1 saat önce

Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay/Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası'na 3 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

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Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay/Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası'na 3 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Whshu Federasyonu tarafından 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek Türkiye Minikler- Yıldızlar- Gençler ve Büyükler Wushu Bay/Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.

Wushu Federasyonu MHK Başkanı Abdulvahit Alagöz, turnuva öncesi geldiği Antalya'da, İl Temsilcisi Özgür Akdağ ile birlikte Antalyalı 15 Wushu hakemine, güncellenen kurallarla ilgili bilgi verdi. 3 gün süren eğitim seminerinde hakemler Antalyalı sporcuların hazırlık maçlarında görev alarak antrenman yaptılar.

Meltem Mahallesi'nde bulunan 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek etkinliklere 3 bin ile 3 bin 500 kişi arasında sporcunun katılması bekleniyor. Sporcuların aileleri ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin de turnuva nedeniyle Antalya'da olması bekleniyor. Burada kazanan sporcular aynı zamanda Wushu Milli Takım kadrosuna alınacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Spor
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