Wushu Turnuvası'na Doğru

Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay/Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası'na 3 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay/Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası'na 3 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.



Türkiye Whshu Federasyonu tarafından 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek Türkiye Minikler- Yıldızlar- Gençler ve Büyükler Wushu Bay/Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.



Wushu Federasyonu MHK Başkanı Abdulvahit Alagöz, turnuva öncesi geldiği Antalya'da, İl Temsilcisi Özgür Akdağ ile birlikte Antalyalı 15 Wushu hakemine, güncellenen kurallarla ilgili bilgi verdi. 3 gün süren eğitim seminerinde hakemler Antalyalı sporcuların hazırlık maçlarında görev alarak antrenman yaptılar.



Meltem Mahallesi'nde bulunan 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek etkinliklere 3 bin ile 3 bin 500 kişi arasında sporcunun katılması bekleniyor. Sporcuların aileleri ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin de turnuva nedeniyle Antalya'da olması bekleniyor. Burada kazanan sporcular aynı zamanda Wushu Milli Takım kadrosuna alınacak. - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi

Avusturyalı Şovmenin Oğlu Antalya'da Ölü Bulundu

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı