Wushu ve 5'li beyzbol, Gençlik Olimpiyatları programına alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Wushu ve 5'li beyzbol, Gençlik Olimpiyatları programına alındı - Son Dakika Spor

Wushu ve 5'li beyzbol, Gençlik Olimpiyatları programına alındı

6 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları programında wushu ve 5'li beyzbol branşlarının da yer alacağını açıkladı.

Wushu ve 5'li beyzbol, Gençlik Olimpiyatları programına alındı, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları programında wushu ve 5'li beyzbol branşlarının da yer alacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Lozan kentinde toplanan icra kurulu, Afrika kıtasında düzenlenecek ilk IOC organizasyonu 2022 Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin kararlar aldı.

Senagal'in başkenti Dakar'ın ev sahipliği yapacağı daha önce açıklanan 4. Gençlik Olimpiyatları'nın, 22 Ekim-9 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca Dakar 2022 Organizasyon Komitesi'nin, wushu ve 5'li beyzbol branşlarının programa dahil edilmesi yönündeki talebi de kabul edildi. Wushu, ilk defa bir IOC organizasyonunda yer alacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, İsviçre, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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