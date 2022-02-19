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SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

19.02.2022 15:43

Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorVIDEO YOKMetin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR,(Kayseri),(DHA)- HAKKARİ'de 12 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Ahmet Aslan'ın (37) kızı İkra Semiha Aslan (13), Antalya'da düzenlenen Wushu...

Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR,(Kayseri),(DHA)- HAKKARİ'de 12 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Ahmet Aslan'ın (37) kızı İkra Semiha Aslan (13), Antalya'da düzenlenen Wushu Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başlayan İkra Semiha Aslan, "Spora babamın sayesinde başladım. Şimdi aralık vermeden babamla birlikte Bulgaristan'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyoruz" dedi.

Niğde'de yaşayan Ahmet Aslan, Hakkari Hantepe sınır bölgesinde 12 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada gazi oldu. Sonraki süreçte malulen emekli olan Aslan, 4 yıl önce Wushu sporuna ilgi gösteren kızı İkra Semiha Aslan'ı yetiştirmeye başladı. İkra Semiha, 4 yıllık süreçte 13 Türkiye birinciliği, 2 de Türkiye üçüncülüğü elde etti. Genç sporcu, son olarak Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu. İkra Semiha Aslan, kazandığı başarısının ardından Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan aile büyüklerini ziyaret etti. Baba ve kızı çalışmalarını burada da sürdürdü. Yaşadığı süreci anlatan İkra Semiha Aslan, "Spora babamın sayesinde başladım. Her zaman babamla birlikte antrenman yaptım ve onu izledim. 13 Türkiye birinciliğim, 2 de Türkiye üçüncülüğüm var. En son aldığım madalya ile Wushu Şampiyonası için Bulgaristan'a gideceğim. Bu süreçte zorluklar çektim. Okulda sınavlarım vardı. Hem derslerime çalışıp hem de sevdiğim bu sporu yapmaya gayret gösterdim. Çok gururluyum" diye konuştu.

Yaptığı antrenmana değinen Aslan, "Antrenmanlara yarım saatlik koşu ile başlıyoruz. Sonrasında ısınma ve teknik hareketler yapıyoruz. En sonda güçlenmemiz için güç çalışması gerçekleştiriyoruz. Bunun sayesinde Antalya'da düzenlenen Wushu Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Şimdi aralık vermeden babamla birlikte Bulgaristan'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyoruz" dedi.

Baba Ahmet Aslan ise, "Hakkari gazisiyim. Şu anda sol kolumu kullanamıyorum. Vatanıma olan borcumu sol kolumla ödemiş oldum. Gururlu ve mutluyum. Çocuğumun başarısı nedeniyle çok gururluyum. Bu süreçte çok zorluklardan geçtik. Bu zorlukların sonrasında kızım başarılı oldu. Bundan sonra Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Anne Arife Aslan da, "Kızım kazandığı bu şampiyonluk ile Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah birincilikler elde edecek. Kızımla birlikte bu süreçte çok çaba harcadık. Kendisi çok hırslı. Bu süreçte hem okulunu hem de bu sporu başarılı bir şekilde sürdürdü. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Kızımız bundan sonra da inşallah ülkemize çok güzel başarılar getirecek" şeklinde konuştu.

SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

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SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor Bağcılarlı Kungfucular Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü Bağcılarlı Kungfucular Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Avrupa Şampiyonası, Antalya, Wushu, Gazi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Wushuda Türkiye şampiyonu olan gazi kızı İkra, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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