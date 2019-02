Wushunun Şampiyon Ailesi" Yeni Hedefe Kilitlendi

AYŞE YILDIZ - Wushuda 13 dünya şampiyonluğunun yanında çok sayıda derece elde eden milli sporcu dört kardeş, antrenör anne ve eski sporcu babanın da desteğiyle Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmayı hedefliyor.Wushu alanında 25 yıldır antrenörlük yapan Fatma ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz çiftinin dört çocuğu spor alanında şampiyonluklar için mücadele ediyor. Anne ve babaları sporcu olduğu için salonlarda büyüyen çocuklardan 21 yaşındaki Elif, şu ana kadar 5 kez dünya şampiyonu, 5 kez dünya ikincisi, bir kez de gençlik olimpiyatlarında ikinci oldu. Necmettin Erbakan (17) dört dünya şampiyonluğu, Zeynep (18) 3 dünya şampiyonluğu, Ayşe Sude (11) ise bir dünya şampiyonluğu elde etti. Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında da çok sayıda altın madalyası bulunan Akyüz kardeşler, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak, wushu da örnek teşkil etmek için sıkı çalışıyor. Yarışlara aile olarak katılan Akyüz kardeşler, yarıştıkları her organizasyonda kürsüye çıkıyor.Dünya şampiyonluklarının yanı sıra gençlik olimpiyatları ikincisi Elif Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin evde şefkatli, salonlarda ise katı ve çok disiplinli olduğunu belirtti.Spora çok önem verdiklerini anlatan Elif Akyüz, "Tek hedefim, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak ve ülkemizi wushuda çok daha ileri seviyelere taşımak." dedi.Dört dünya ikinciliği, beş de dünya üçüncülüğü bulunan Zeynep Akyüz ise 2019 Dünya Şampiyonası 'na hazırlandığını ve altın madalya için iddialı olduğunu anlattı."Hedefim, eğer wushu olimpiyatlara girerse orada şampiyon olmak. Küçükken hep annem çalıştırıyordu. Epey zorlanıyorduk, şimdi Çinli hocalarımız çalıştırıyor ama annemin antrenmanın yerini tutmuyor." diyen Zeynep Akyüz, annesinin çok disiplinli olduğunu vurguladı.Ayşe Sude Akyüz ise çok sayıda derece elde ettikleri için evlerinin büyük bölümünün madalyayla dolu olduğunu belirterek, "Hedefim olimpiyatlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyorum. Arkasında olacağımızı, Türkiye'yi gururlandırmak istediğimi' söyleyeceğim." diye konuştu.Necmettin Erbakan Akyüz, olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedeflediğini bunun için sık sık Çin'e giderek, yoğun antrenmanlar yaptığını aktardı. Akyüz, salonların yanı sıra evde de annesinden taktikler aldıklarını bildirdi.- "Hayatımız hep zorluklarla geçti"Wushu antrenörü anne Fatma Akyüz de çocuklarının salonlarda büyüdüğünü, bebeği üç günlükken bile pusetlerde kamplarda olduklarını vurguladı.Çocukları salonlarda büyüdüğü için ayak açarak, takla, yumruk atarak, kum torbalarıyla oynayarak wushuyu öğrendiğine işaret eden Akyüz, "Fimlerde oynayan Jackie Chan Bruce Lee bizim için hayal gibiydi. Onların yapabildiklerini yapmaya çalışırdık. 2007'de Çin'de dünya şampiyonasına gittik ve wushu adı altında yapılan diğer teknikleri de öğrendik." dedi.Wushunun fiziksel ve zihinsel olarak önemli bir spor dalı olduğunu bildiren Akyüz, ailece 2019'da Şanghay'da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlandıklarını söyledi."Sporcu bir aile olduğumuz için evde beslenmeye çok özen gösteririz. Her gün kahvaltı mutlaka yapılır, protein ağırlıklı besleniyoruz. Vücut ağırlığına çok dikkat ediyoruz." diyen Akyüz, evde de salonda da kendisini anne gibi hissettiğini, bütün sporculara karşı disiplinli ancak şefkatli de olduğunu ifade etti.Hep zorluklarla karşılaştıklarını, daha önce Avrupa şampiyonluğuna ulaşan kızının başörtülü olduğu için puanlama yapılmadığını hatırlatan Fatma Akyüz, "Hayatımız hep zorluklarla geçti. Akyüzler olarak Türkiye'yi dünyaya duyurmak için çok mücadele ettik. Çin milli takımı en küçük kızımı kendisine sporcu olarak istiyor." diye konuştu.Baba Abdurrahman Akyüz de wushu yapmak dışında hiçbir hayalinin olmadığını anlatarak, "Bu sporu bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de öncülüğünü yapıyoruz. Bizim ailede wushu yapmak mecburidir." değerlendirmesinde bulundu.