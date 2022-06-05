WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın! - Son Dakika
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WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın!

05.06.2022 20:38
WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın!

Apple tarafından düzenlenen WWDC 22 etkinliğini izlediğimiz canlı yayına buradaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple, 6 Haziran akşamı gerçekleştireceği WWDC 22 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) ile cihazlarına göndereceği yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemlerini tanıtacak. Bazı sızıntılara göre ise M2 işlemcisini kullanan bir MacBook Air modelini görebiliriz.

WWDC 22 canlı yayınında bize katılın!

Tüm dünyanın gözü Apple'ın WWDC 22 etkinliğinde. Siz de aşağıdaki link üzerinden 6 Haziran akşamı saat 19: 50'de başlayacak canlı yayınımıza katılarak heyecanımıza ortak olabilirsiniz.

Apple'ın her yıl düzenlediği ve merakla beklenen WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliği geldi çattı. Şirketin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans, aynı zamanda iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi yazılımların yeni sürümlerinin tanıtımlarına da sahne oluyor.

17 yaşında Apple için yazılım yazmak!

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, Apple'ın bildirim merkezini ve kilit ekranını yenilemeyi ve geçen yıl duyurulan Odak Moduna daha fazla yetenek eklemeyi planladığını gösteriyor.

Buna ek olarak, Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16'nın uzun süredir söylentileri dolaşan iPhone 14 Pro ve Pro Max'te her zaman açık bir kilit ekranı için gelecekte destek oluşturabileceğini söylüyor. Gazeteci ayrıca iOS 16'nın şu özellikleri getireceğini düşünüyor:

Widget benzeri özelliklere sahip duvar kağıtları

Mesajlara sosyal ağ benzeri işlevsellik

Yeni Sağlık özellikleri

WWDC 22 başlıyor: Canlı yayınımızda bize katılın!

WWDC 22, iPadOS 16 ile iPad'in potansiyelini ortaya çıkarabilir

iPadOS 16, kullanıcıların uzun süredir istediği şeylerin bir karışım şeklinde karşımıza çıkabilir. Gurman, "pencere yapısı ve çoklu görevlerde büyük değişiklikler" beklediğini söylüyor.

Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, iPad kullanıcıları nihayet M1 çipli en yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinde zaten mevcut olan güzel donanımdan yüksek performans ile yararlanabilirler.

Tıpkı iOS 16 gibi, iPadOS 16'nın da yenilenmiş bir kilit ekranı ve bildirim merkezinin yanı sıra Odak Modu için genişletilmiş işlevlere sahip olması muhtemel. Uzun zamandır iPad'lerde yer almayan Hesap Makinesi ve Hava Durumu uygulamasının da eklenme durumu olabilir.

Devasa bir macOS 13 bizi bekliyor olabilir

Apple'ın WWDC 2022 sırasında macOS 13 Mammoth'u tanıtacağına inanmak için birkaç somut bilgi yer alıyor. Sadece bu da değil, Intel Mac'lerden Apple Silicon'a geçişin tamamlanmasıyla birlikte, M1 Mac'lere özel tonlarca özellik olacak.

Gurman, en son yayınladığı Power On haber bülteninde, Mac'in WWDC 2022 sırasında bazı yeniden tasarlanmış uygulamalara ve "Sistem Tercihleri'nde onları iOS'taki Ayarlar ile daha uyumlu hale getirmek için çok ihtiyaç duyulan bir revizyona" sahip olacağını söyledi.

Sağlık uygulaması macOS 13'e gelmeyecek olsa da – bu da Mac'te Apple Fitness+ olmadan bir yıl daha anlamına geliyor – kullanıcılar bu işletim sistemine iyi özelliklerin gelmesini bekliyor.

watchOS 9 ile saatler daha da akıllı

watchOS 9'un 6 Haziran'daki WWDC 2022 açılış konuşmasında Apple'dan biraz ilgi görmesi bekleniyor. Önceki söylentiler, şirketin sonunda Apple Watch Series 7 serisinde bulunanlar gibi daha büyük ekranlarda daha iyi görünmesi için eski Saat Yüzlerini güncelleyeceğine inanıyor.

Buna ek olarak, daha iyi bir düşük güç modu özelliği ve Apple Watch'ın "günlük çalışmasını ve navigasyonunu etkileyen önemli iyileştirmeler" olacak. Yeni antrenmanlar, Sağlık ölçümleri ve daha fazlasını bekleyin.

Apple, WWDC 2022 sırasında tvOS 16'yı yine unutur mu?

Geçen yıl, Apple açılış konuşmasında tvOS'u tamamen unuttu. Bu sefer tvOS 16'nın sahnede birkaç dakika olması bekleniyor. Gurman'a göre tvOS 16, bu işletim sisteminden beklediğimiz gibi "daha akıllı ev bağlantıları" sunacak.

Ayrıca Apple, geçen yılki WWDC'de olduğu gibi HomePod'da daha fazla dil desteğini duyurabilir.

2022 MacBook Air yolda olabilir

Tüm işletim sistemlerinin yanı sıra Apple, WWDC 2022 sırasında 2022 MacBook Air'i de piyasaya sürebilir. Power On bülteninin son sayısına göre Gurman, "WWDC'de herhangi bir donanım olacaksa, muhtemelen Mac tarafında olacaktır. Şirket, konferansta M2 çipli bir sonraki MacBook Air'i piyasaya sürmeyi hedefliyor." dedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Saat, Güncel, Son Dakika

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