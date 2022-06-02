WWDC22 detayları belli oldu

Geliştiriciler için düzenli olarak gerçekleştirilen WWDC etkinliği, gelecek hafta başlayacak. Apple, WWDC22 etkinlik takvimini açıkladı.

WWDC22 etkinlik takvimi yayınlandı

Etkinlik takvimine web sitesinde yer veren Apple, "Geliştirici toplulukları, WWDC haftası boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak. Öğrenme, eğlence ve yeni insanlarla tanışma için fırsat yaratabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

WWDC22'de bizi neler bekliyor?

6 Haziran'da Orlando'da bir geliştirici topluluğu, açılış konuşmasını ve Platforms State of the Union'ı birlikte izleyecek. 7 Haziran'da ise California'da iOS Dev Happy Hour toplantısı yapılacak. Katılımcılar, Twitter'da #iOSDevHappyHour etiketiyle toplantı ile ilgili paylaşım yapabilecek.

Apple, bu yıl Avustralya'da CocoaHeads buluşması düzenleneceğini açıkladı. Gerçekleştirilecek etkinliğin 22 ve 23 Haziran'da olacağı belirtildi.

Çevrim içi etkinliklere yoğunlaşan Apple, WWDC22 boyunca konuk uygulama geliştiricilerin sohbet edebileceği bir ortam hazırlayacak. Bazı topluluk etkinlikleri, geliştiricilere WWDC22 duyurularını özetleyen ve konuşmacıların yer aldığı ücretsiz canlı akışı dinleme şansı tanıyacak.

Apple'ın web sitesinde yayınladığı etkinlik listesi;

Community Week: Geliştiricilerin çeşitli etkinlikler sayesinde şirketler ve diğer geliştiriciler ile iletişime geçmesine olanak tanıyacak.

Office Hours: Konuk uygulama geliştiriciler, Apple duyurularını inceleyerek izleyiciler ile sohbet edecek.

Underdog Devs WWDC22 Watch Party: Aynı anda gerçekleştirilecek etkinlikler için ortak çalışma alanı sağlayacak.

#iOSDevHappyHour IRL: Geliştiricilere deneyim ve bilgilerini paylaşma imkanı sağlayacak.

try! Swift DUB DUB: Dünyanın dört bir yanından geliştiriciler ile Apple'ın sunduğu yeni teknolojiler tartışılacak.

DubDub Series: Apple tarafından yayınlanan yeni teknolojiler ile geliştirilen uygulamalar sergilenecek.

WWDC.playground: SwiftGG, T-Salon, ve Old Driver tarafından düzenlenen etkinlik, geliştiricilerin uygulamalarını iyileştirmeleri için tavsiyelere ev sahipliği yapacak.

Extended Tokyo 2022: LINE, PayPay, ZOZO ve Yahoo! tarafından Japonya'da teknik sohbetler düzenlenecek.

Devpass WWDC22 Special: Brezilya'nın önde gelen geliştiricileri, WWDC22 etkinliğini değerlendirecek. Sohbetin Portekizce olacağı belirtildi.

MOSA WWDC Meeting: Japonya genelinde yazılım geliştiricileri destekleyen MOSA ile çevrim içi olarak en son Apple duyuruları hakkında sohbet gerçekleştirilecek.

CocoaHeads Meetup Australia: Apple'ın Cocoa ve CocoaTouch frameworklerinin yanı sıra Objective-C ve Swift programlama ile ilgili bilgilendirme etkinliği de gerçekleştirilecek.

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