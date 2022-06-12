WWDC22 etkinliğinde Tim Cook'u görmek (vLog) - Son Dakika
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WWDC22 etkinliğinde Tim Cook'u görmek (vLog)

12.06.2022 11:40
WWDC22 etkinliğinde Tim Cook'u görmek (vLog)

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. WWDC22 etkinliği deneyimlerimizi vLog ile aktardık.

Apple'ın davetiyle, geçtiğimiz hafta düzenlenen WWDC22 etkinliğine katıldık. ABD'de gerçekleştirilen WWDC22 etkinliği deneyimimizi vLog ile aktardık.

Tim Cook ile karşılaştık! WWDC22 vLog

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda WWDC22 etkinliği deneyimlerimizi aktardık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Apple, 2 yıl aradan sonra fiziksel WWDC etkinliği düzenledi. Yeni işletim sistemleri ve M2 işlemciyle öne çıkan WWDC22, kapısını basın mensupları ve influencerlara açtı. San Fransico'da düzenlenen etkinliğe fiziksel olarak sınırlı sayıda kişi katılabiliyor.

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WWDC22 etkinliği, yaklaşık 5 milyar dolar maliyet ile inşa edilen Apple Park'ta gerçekleştirildi. Şirket, etkinliğin ardından tanıttığı cihazları basın mensuplarına gösterdi.

M1 işlemci ile kıyslandığında hız ve güç tüketimi konusunda oldukça başarılı olan Apple M2, kullanıcıları şimdiden heyecanlandırmayı başardı. M2 işlemci haricinde iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura ve watchOS 9 işletim sistemleri tanıtıldı.

Apple, iOS ve iPadOS işletim sistemlerini daha fazla kişiselleştirilebilir hale getirdi. iPadOS 16 güncellemesiyle birlikte Apple ekosistemi daha da güçlü hale geldi. Kullanıcılar iPadOS 16 sayesinde FaceTime'da sekme paylaşabilecek ve sekme çubuğunda insanların hangi sekmelere baktığını görebilecek.

iOS 16'da ise kilit ekranı için ilk yenilik, ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme yeteneği geldi. Bu yetenek, yeni widget ve duvar kağıtları ile daha da dinamik bir hale geliyor. Apple birçok Android kullanıcısının kullandığı özelliklerin daha da dinamik sürümünü iOS kullanıcıları için sundu. iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

macOS Ventura'da en dikkat çeken özelliklerden ilki Stage Manager. Bu işlev, kullanıcıların tüm pencereleri yönetmesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda etkin olarak kullanılan uygulamalarla diğerleri kesin bir şekilde ayrılıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel WWDC22 etkinliğinde Tim Cook'u görmek (vLog) - Son Dakika

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