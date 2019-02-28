Wwe Güreşlerinde Bizden Gizlenen 9 Şey

90'lı yılların sonlarında televizyonda yayınlanmaya başlanılan WWE Smackdown maçları dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır.

90'lı yılların sonlarında televizyonda yayınlanmaya başlanılan WWE Smackdown maçları dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. Halen daha şovları devam eden bu profesyonel güreş programı hakkında bilmediğiniz onlarca şey var. Biz de bugün sizlere WWE güreşlerinde biz izleyicilerden gizlenen 10 şeyden bahsedeceğiz.

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