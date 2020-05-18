WWF 2020 Küresel Gençlik Ödülleri'nden biri Türkiye'ye - Son Dakika

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) 2020 Küresel Gençlik Ödülleri'nden biri Türkiye'den iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'na verildi.

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, eko girişimci ve doğa koruma öncüsü 30 yaş altında gençlere verilen ödüller 18 Mayıs'ta internet üzerinden düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde internette gerçekleşti.

Ödüller, 18 Mayıs Pazartesi günü, dijital olarak toplanan WWF Yıllık Konferansı bünyesinde Türkiye saati ile 14.00'te yapılan törende sahiplerini buldu.

30 yaşın altındaki doğa koruma öncülerine verilen ödüller için adaylar ulusal WWF ofisleri tarafından belirleniyor.

Atlas Sarrafoğlu ödüle WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından aday gösterilirken, 2020 WWF Gençlik Ödüllerinin diğer kazananları Bulgaristan'da ilk sıfır atık restoranın kurucusu Blazhka Dimitrova, WWF- Polonya'nın Nehir Muhafızları girişiminin öncüsü Piotr Bednarek ile yine WWF-Bulgaristan'ın adayı sürdürülebilir moda öncüsü Boryana Uzunova oldu.

13 yaşındaki Sarrafoğlu WWF Gençlik Ödülleri'nin en genç kazananı oldu. 8. sınıf öğrencisi olan ve katıldığı çevre-doğa temalı organizasyonlarda iklim aktivisti olarak yer alan Sarrafoğlu, iklim konusunda çalışan öncülerle haftalık röportajlar yaparak yazılar yazarken, radyo programları hazırlayıp sunuyor.

Küresel doğa koruma kuruluşu WWF Gençlik Ödülleri 2012'den beri sahiplerini buluyor. Ödül dünyanın her yerinden genç doğa koruma öncülerine veriliyor.