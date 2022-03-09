WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor

09.03.2022 21:28
WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor

WWF'nin raporuna göre, Avrupalıların et tüketimi Güney Amerika'da çevreye ağır zararlar veriyor.

WWF'nin raporuna göre, Avrupalıların et tüketimi Güney Amerika'da çevreye ağır zararlar veriyor. Örgüt, hayvan yemi olarak soyaya artan talebin doğal alanlar için tehlike oluşturduğuna işaret ediyor.Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avrupalıların et tüketiminin Güney Amerika'daki doğal hayat üzerindeki etkilerini incelediği bir rapor yayınladı. Rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de bir kişi yılda ortalama 60 kilogram soya tüketiyor. Bunun 55 kilogramlık kısmı yenen etin sağlandığı hayvanın tüketiminden geçiyor. Bu talebe karşılık verebilmek için Güney Amerika'da son yıllarda soya üretiminin üç katına çıktığına yer verilen raporda, yüksek talebi karşılamak için açılan tarım alanlarının bölgedeki doğal alanları tehlikeye attığına işaret ediliyor.

Raporda, soya üretiminin "devasa miktarda sera gazı salımına" da yol açtığı belirtilirken tarım alanlarının genişlemesi nedeniyle insanların yaşam alanlarının daraldığı belirtiliyor.

En büyük üretici Brezilya

Rapora göre, 2019/20 yıllarında Brezilya yüzde 38 ile dünya soya üretiminde birinci sırada yer aldı. Brezilya'yı yüzde 28,4 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve yüzde 14,4 ile Arjantin izledi. Dünya çapında toplamda 340 milyon ton soya hasat edilirken, bunun için 123 milyon hektarlık bir alanda ekim yapıldı.

WWF'ye göre, beslenme alışkanlıklarındaki bir değişiklik doğal alanlar üzerindeki baskıyı azaltabilir. Örneğin Almanya'da tüketicilerin et tüketimlerini yarı yarıya, yani haftada 470 grama düşürmeleri halinde, Alman piyasası için soya üretilen alanların üç milyon hektar azalacağı belirtiliyor.

AFP/ BÖ,ET

(c)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Güney Amerika, Brezilya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:34:58. #1.13#
SON DAKİKA: WWF: Avrupalıların et tüketimi çevreye zarar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement