WWF'den "Dünya Dayanışma Saati"nde evde yapılabilecek etkinlik önerileri - Son Dakika
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WWF'den "Dünya Dayanışma Saati"nde evde yapılabilecek etkinlik önerileri

6 saat önce

WWF Türkiye-Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl "doğa ve insan için dayanışma" mesajı ve "Dünya Dayanışma Saati" adıyla düzenleyeceği ışıkları kapatma etkinliği kapsamında evde yapılabilecek etkinlik önerilerini paylaştı.

WWF'den

WWF Türkiye-Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl "doğa ve insan için dayanışma" mesajı ve "Dünya Dayanışma Saati" adıyla düzenleyeceği ışıkları kapatma etkinliği kapsamında evde yapılabilecek etkinlik önerilerini paylaştı.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, WWF'in iklim krizine dikkati çekmek için 2007'den beri her mart ayının son cumartesi akşamı ışıkların bir saat kapatılması çağrısı yaptığı Dünya Saati etkinliği, bu yıl 28 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

Her yıl dünya genelinde yüz binlerce insanın katıldığı, yüzlerce anıt ve yapının ışıklarının söndürüldüğü etkinlik, bu yıl "Dünya Dayanışma Saati" adıyla yapılacak. Işıklar, tüm dünyada aynı anda "doğa ve insan için dayanışma" mesajıyla söndürülecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler evlerde yapılarak, dijital mecralarda paylaşılacak. Vatandaşlar, 1 saat boyunca evlerinin ışıklarını kapatıp sosyal medyayı takip ederek etkinliğe katılabilecek.

Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Dünya Saati'ne "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yaparak katılım sağlanıyor. Ayrıca, web sitesini ziyaret edenler vakfın küresel kampanyası "Harekete Geç"e imza vererek, doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmak üzere söz vermelerinin yanı sıra dünya liderlerine iklim krizi ve doğa koruma gibi küresel sorunlar için vakit kaybetmeden harekete geçme çağrısında bulunuyorlar.

Evde kalanlar için etkinlik önerileri

WWF Türkiye, yarın akşam 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını söndürerek bu küresel dayanışma ağına katılmak isteyenler için evde tek başlarına ya da yakınlarıyla yapabilecekleri 10 etkinlik önerisini şöyle sıraladı:

"- Dünyamız, doğa ve insan için güzel dileklerinizi sosyal medyada #DünyaSaati etiketiyle paylaşın. Mum ışığında selfienizi eklemeyi unutmayın.

Saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek için düzenlenen alkış eylemine katılın. Karanlık evlerden yükselen alkışlarla ne kadar kalabalık olduğumuzu göreceksiniz.

Evinizde yakınlarınızla, çocuklarınızla veya bir video görüşmede arkadaşlarınızla doğa sohbeti düzenleyin. Birey olarak yapabileceklerinizi tartışın ve birbirinize doğa için bir alışkanlığınızı değiştirme sözü verin.

Duyu organlarınızı kullanın. Karanlıkta tat alarak, koklayarak, dokunarak ve duyarak kimin en güçlü duyulara sahip olduğunu keşfedin.

Kitaplıktan birer şiir kitabı seçin ve mum ışığında şiir okuma kulübü kurun.

Mum ışığında itiraflar. Eğer içinizi dökmek istiyorsanız, bundan daha iyi bir zaman olamaz. Işıkları kapatın ve sakladıklarınızı açığa çıkarın.

Doğadan esinlenmiş yoga pozları deneyin. Timsah, ağaç veya deneyimliyseniz maymun pozuna ne dersiniz?

Radyo tiyatrolarını evde canlandırma zamanı. Aile üyelerinizle birlikte doğaçlama bir tiyatro oyunu sergileyebilirsiniz.

Netflix'te WWF'in "Gezegenimiz" belgeselini izleyin.

Gün içinde aile üyelerinizle birlikte mutfakta yemek hazırlayın. Dünya Dayanışma Saati'nde mum ışığında birlikte yiyin."

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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