WWF: Korona döneminde orman katliamı yüzde 150 arttı - Son Dakika

WWF: Korona döneminde orman katliamı yüzde 150 arttı

WWF'in bir araştırmasına göre koronavirüs döneminde ağaç katliamı yüzde 150 arttı.

WWF: Korona döneminde orman katliamı yüzde 150 arttı, System.String[]

WWF'in bir araştırmasına göre koronavirüs döneminde ağaç katliamı yüzde 150 arttı. 18 ülkede yapılan araştırmada Mart ayında tropikal ormanların yüzölçümü 6 bin 500 kilometrekare azaldı.Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 18 ülkede yaptırdığı araştırmaya göre "korona ayı" diye nitelenen Mart 2020'de 18 ülkede tropikal orman alanları 6 bin 500 kilometrekare azaldı. Büyüteç altına alınan ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Çin, Endonezya, Kamboçya, Myanmar, Malezya, Tayland, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Peru ve Paraguay.


Maryland Üniversitesi'nin uydu kayıtları üzerinden topladığı verilerin incelenmesiyle yapılan araştırma 2017 -2019'a göre ağaç katliamının yüzde 150 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. WWF, haftalık olarak 30'a 30 metre çözünürlükte görüntülerin incelendiğini ve ağaç tepelerinin kapladığı alanlara ait yüzde 50 azalmanın orman alanının "yok edilmesi" olarak tanımlandığını bildiriyor.


18 ülkede 645 bin hektar tropikal orman yok oldu


Buna göre inceleme yapılan 18 ülkede mart ayında yaklaşık 645 bin hektar tropikal orman alanı yok oldu. Bu da Berlin'in yüzölçümünün yedi katına tekabül ediyor. Bu miktar 2017-2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 150 artış demek.


Araştırmaya göre ağaç katliamındaki en büyük artış Güney Amerika ülkelerinde kaydedildi. Bu ülkeler mart ayında 220 bin hektar orman kaybetti ki bu 2017-2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 167 artışa tekabül ediyor.


İkinci büyük yok oluş yüzde 152 artış ile Afrika ülkelerinde görüldü. İncelenen altı Afrika ülkesinde Mart 2020'de 123 bin hektar alan orman yok oldu.


Asya'da büyüteç altına alınan ülkeler ise toplam 300 bin hektardan daha fazla orman kaybı yaşadı. Bu da söz konusu zaman dilimiyle karşılaştırıldığında yüzde 155 artış demek.


Kırsal alanda devlet kontrolü azaldı


WWF'in bölge uzmanlarının aktardığına göre Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Peru, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun ve Malezya'da korona için alınan siyasi tedbirler nedeniyle ormanlar daha büyük tehdit altında. Korona ile mücadele döneminde bu ülkelerde ormanların korunması ve denetimi kısıtlı biçimde yapılabildiğinden ağaçların yok edilmesi ve ormanlık alana el konulması kolaylaştı ve de arttı. Bu ülkelerdeki yerli halka ait alanlar daha büyük tehdit altına girdi ve doğal koruma altında olan bölgelerin durumu dikkate alınmadı. Polis, orman koruma ve diğer devlet güvenlik birimleri söz konusu alanları korumaya dair daha az önlemler aldı. Doğal alanları korumaya yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının çalışanları da işlerini büyük ölçüde evden yürüttüğünden gelişmelere yerinde tanıklık edemedi. WWF'in topladığı veriler, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da yaşanan gelişmelerin korona pandemisiyle dolaylı bağlantısı olduğuna işaret ediyor.


AB ülkelerine satılan gıda da ormanların yok oluşunda rol oynuyor


Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tükettiği gıda ürünlerinin altıda biri söz konusu ülkelerden geliyor ve tropikal ormanların yok olmasında rol oynuyor. Özellikle Amazonlar'daki orman yangınlarının durdurulmaması üzerine bazı AB ülkeleri, Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ülkeleri ile ticari anlaşmayı sonlandırma tehdidinde bulunmuştu.


DW/ ETO,EC


(c)

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Orta Afrika, Afrika, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:29 

Son Dakika Yaşam WWF: Korona döneminde orman katliamı yüzde 150 arttı - Son Dakika

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