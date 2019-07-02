Son Dakika Haberleri: WWF-Türkiye'den ekolojik ayak izini düşürenlere "Yeşil Ofis" diploması
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WWF-Türkiye'den ekolojik ayak izini düşürenlere "Yeşil Ofis" diploması

56 dakika önce

Türkiye'nin "Yeşil Ofis" programına katılan E-güven, ekolojik ayak izini düşürerek, şirket içi kağıt tüketimini yüzde 53 azalttı ve WWF-Türkiye kriterlerine uyum sağladı ve "Yeşil Ofis" diploması almaya hak kazandı.

WWF-Türkiye'den ekolojik ayak izini düşürenlere
WWF- Türkiye'nin "Yeşil Ofis" programına katılan E-güven, ekolojik ayak izini düşürerek, şirket içi kağıt tüketimini yüzde 53 azalttı ve  WWF-Türkiye kriterlerine uyum sağladı ve "Yeşil Ofis" diploması almaya hak kazandı.
WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis programına 2016 yılında dahil olan E-güven, iş yapısını program kapsamında değiştirerek kağıt tüketimini yüzde 53 azaltırken, ofis içi farkındalık etkinlikleri sayesinde ekolojik ayak izini de hafifletti. 2015'te toplam 67.768 Mwh olan elektrik tüketimini çalışan sayısı artmasına rağmen program sonunda 60.113 Mwh'a düşürdü, toner tüketimini yüzde 56 azalttı. "Yeşil Ofis" olma programı öncesinde yapılan ankette çevre bilinci 70.5 olan şirket çalışanlarının program sonrası düzenli bilgilendirmelerle çevre bilinci yüzde 90.5'e çıktı.
Yaptıkları işin doğası gereği kağıt tüketimini azalttıklarını ifade eden E-güven Genel Müdürü Can Orhun, "Çevre konusundaki odağımızı; çevreye fayda sağlamak, ağaçların kesilmemesi, doğal kaynakların daha az tüketilmesi, kağıda olan ihtiyacın en aza indirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması şekillendiriyor. Islak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kağıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:38 Kaynak: DHA
Türkiye, Ekonomi
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