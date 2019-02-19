Wwf-Türkiye'den İmza Kampanyası!

Herkesin "plastik kirliliğine hayır!" demeye çağrıldığı kampanya kapsamında, katılımcıların imzalaması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hitaben bir mektup hazırlandı. Mektupta, Türkiye'nin bu konuda küresel düzeyde bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin düzenlenme sürecine öncülük etmesi ve Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi'nin uygulanması talep edildi.

WWF Akdeniz Plastik Raporu'na göre, Akdeniz'deki atıkların %95'ini plastik maddeler oluşturuyor. Torba, sigara izmariti, balon, şişe, şişe kapağı veya pipet gibi büyük parçalardan oluşan atıklar plastik kirliliğinin gözle görünen kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte, mikro plastik denilen 5 milimetreden küçük plastikler daha da büyük bir tehlike yaratıyor. Akdeniz'de kilometre karede 1,25 milyon mikro plastik parçası bulunuyor. Deniz canlıları tarafından yutularak sindirilen bu parçalar besin zinciri içinde insanlara kadar ulaşarak ciddi sağlık riski yaratıyor.

Denizlerimize her yıl 8 milyon ton plastik karışıyor

Plastik atıkların büyük çoğunluğu biyoçözünür olmadığı için, yüzlerce hatta binlerce yıl atıldıkları yerde yok olmadan duruyor. Denize atılan bir sigara izmariti 5 yıl, plastik torba 20 yıl, plastik bardak 50 yıl, misina ise 600 yıl çözünmeden doğada kalıyor.

Her yıl denizlerime karışan plastik atık miktarı, yaklaşık 8 milyon ton! Akdeniz'e en çok plastik atık ise günde 144 tonla Türkiye'den atılıyor. Her geçen gün daha geri dönülmez hâle gelen plastik atık krizine bir son vermek için karar vericiler çok geç olmadan harekete geçmeli.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bu durum karşısında, plastik atıklarla mücadele için yeni bir adım atarak önemli bir imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a gönderilmek üzere hazırlanan bir mektup imzaya açıldı.

Küresel çözüme öncülük eden ülkeler arasına katılma çağrısı

Mektupta plastik atıkların denizlerde yarattığı tehlikeye dikkat çekildikten sonra "Sıfır Atık Politikası"nı ve ücretli poşet uygulamasını hayata geçiren Türkiye'nin sorunun çözümünde kritik bir rol oynayabileceğini gösterdiği vurgulandı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "2030 yılına kadar denizlerimizdeki plastik kirliliğini durduracak, küresel ölçekte, bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin düzenlenme sürecine Türkiye'nin de öncülük etmesini ve denizlerimizde en fazla bulunan 10 tek kullanımlık plastik ürünün çöpe dönüşmeden kaynağında durdurulmasını amaçlayan Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi'nin ülkemizde de uygulanmasını talep ediyoruz."

Kampanyaya katılmak isteyenler, WWF-Türkiye'nin internet sitesinde (www.wwf.org.tr) bulunan mektuba imza atabilirler. İmza işlemi, katılımcının gerçek kişi olduğunu kanıtlayan konfirmasyon işlemiyle tamamlanıyor. Katılımcı ilgili bağlantıya tıklayarak veya bağlantıyı tarayıcısının adres kısmına kopyalayarak e-posta adresini onaylayınca imza geçerli sayılıyor.

İmza kampanyasıyla ilgili bir açıklama yapan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli şunları söyledi: "Türkiye plastik kirliliğiyle mücadele yönünde son dönemde önemli adımlar attı. Sıfır Atık politikası ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi kararı, ülkemizin bu konuda doğru yolda olduğunu gösterdi. Bu imza kampanyasıyla hem kamuoyunda bu konudaki farkındalığı artırmayı, hem de karar vericileri çözüme yönelik adımları hızlandırmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz. Türkiye olarak biz de bu harekette yerimizi alalım ve denizlerimizi plastik kirliliğinden kurtaralım."