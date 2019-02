Wwf-Türkiye'den "Plastik Kirliliğine Hayır" Kampanyası

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), denizleri plastik kirliliğinden kurtarmak için "Plastik kirliliğine hayır" başlıklı imza kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamada, "plastik kirliliğine hayır" başlıklı herkesin davet edildiği kampanya kapsamında, katılımcıların imzalaması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hitaben mektup hazırlandığı belirtildi.



Mektupta, Türkiye'nin bu konuda küresel düzeyde bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin düzenlenme sürecine öncülük etmesi ve Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi'nin uygulanması talep edildi.



WWF Akdeniz Plastik Raporu'na göre, Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddeler oluşturuyor. Torba, sigara izmariti, balon, şişe, şişe kapağı veya pipet gibi büyük parçalardan oluşan atıklar, plastik kirliliğinin gözle görünen kısmını oluşturuyor.



Bununla birlikte, mikro plastik denilen 5 milimetreden küçük plastikler daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Akdeniz'de kilometre karede 1,25 milyon mikro plastik parçası bulunuyor ve deniz canlıları tarafından yutularak sindirilen bu parçalar, besin zinciri içinde insanlara kadar ulaşarak, ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, şunları kaydetti:



"Türkiye plastik kirliliğiyle mücadele yönünde son dönemde önemli adımlar attı. Sıfır atık politikası ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi kararı, ülkemizin bu konuda doğru yolda olduğunu gösterdi. Bu imza kampanyasıyla hem kamuoyunda bu konudaki farkındalığı artırmayı, hem de karar vericileri çözüme yönelik adımları hızlandırmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz. Türkiye olarak biz de bu harekette yerimizi alalım ve denizlerimizi plastik kirliliğinden kurtaralım."



- Denizlere her yıl 8 milyon ton plastik karışıyor



Plastik atıkların büyük çoğunluğu biyoçözünür olmadığı için, binlerce yıl atıldıkları yerde yok olmadan duruyor. Denize atılan bir sigara izmariti 5 yıl, plastik torba 20 yıl, plastik bardak 50 yıl, misina ise 600 yıl çözünmeden doğada kalıyor.



Her yıl denizlere karışan plastik atık miktarı, yaklaşık 8 milyon ton olurken, Akdeniz'e en çok plastik atık ise günde 144 tonla Türkiye'den atıldığı aktarılan açıklamada, her geçen gün geri dönülmez hale gelen plastik atık krizine son vermek için karar vericilerin çok geç olmadan harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.



Küresel çözüme öncülük eden ülkeler arasına katılma çağrısı



Vakıf, bu durum karşısında, plastik atıklarla mücadele için yeni bir adım atarak, imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a gönderilmek üzere hazırlanan mektup imzaya açıldı.



Mektupta plastik atıkların denizlerde meydana getirdiği tehlikeye dikkat çekildikten sonra "Sıfır Atık Politikası"nı ve ücretli poşet uygulamasını hayata geçiren Türkiye'nin, sorunun çözümünde kritik bir rol oynayabileceğinin altı çizildi.



Mektupta, şu ifadelere yer verildi:



"2030 yılına kadar denizlerimizdeki plastik kirliliğini durduracak, küresel ölçekte, bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin düzenlenme sürecine Türkiye'nin de öncülük etmesini ve denizlerimizde en fazla bulunan 10 tek kullanımlık plastik ürünün çöpe dönüşmeden kaynağında durdurulmasını amaçlayan Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi'nin ülkemizde de uygulanmasını talep ediyoruz."



İmza işlemi, katılımcının gerçek kişi olduğunu kanıtlayan konfirmasyon işlemiyle tamamlanıyor ve katılımcı ilgili bağlantıya tıklayarak veya bağlantıyı tarayıcısının adres kısmına kopyalayarak, e-posta adresini onaylayınca imza geçerli sayılıyor.

