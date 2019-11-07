WWF-Türkiye ve HSBC Türkiye iş birliğiyle

Suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması nedeniyle, Türkiye'de iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri haline gelen Büyük Menderes Havzası'nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve HSBC Türkiye iş birliğiyle "Yağmur Suyu Hasadı" projesi hayata geçiriliyor.

Büyük Menderes Havzası'nda Aydın'ın Haydarlı Köyü'nde 2019 yılı içinde başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıyla HSBC Türkiye ve WWF Türkiye iş birliğiyle yürütülen Yağmur Suyu Hasadı projesi kapsamında, bugüne kadar 134 ton, yani yaklaşık yedi bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık altı aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.

Ekim 2020' ye kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı.

Proje sonuna kadar İstanbul İzmir ve bölge okullarında;

3 bin öğrencinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitim alması,

6 bin öğrenci velisinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda farkındalığının arttırılması hedefleniyor.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, "WWF-Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Haydarlı Köyü'ndeki yağmur suyu hasadı modeli ve bilinçlendirme çalışmalarıyla hem bölgenin su ihtiyacını karşılamayı, hem de ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece Banka olarak değil, gönüllü çalışanlarımızın da aktif katılımıyla hayata geçen projenin; ülkemizde çölleşme ve kuraklıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum" dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası'nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışıyoruz. Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve 'su ayakizi'ni azaltması için bugüne kadar yaptığımız sektörel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmalarının yanında, tarımsal ve evsel kullanımdan kaynaklanan 'su ayak izi'ni azaltmak için HSBC Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir olması itibarıyla bizim için çok kıymetli. Havzadaki diğer çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde, bölgedeki tüm paydaşları da yanımıza alarak proje sonunda ortaya çıkacak modelin havza çapında yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."