WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor - Son Dakika

WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor

03.11.2020 22:05
WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor, System.String[]

Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı.

Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı. Su sorunu yaşayacak kentler arasında İstanbul da bulunuyor.Doğal Hayatı Koruma Örgütü (WWF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya nüfusunun önemli bir kısmı iklim değişikliği nedeniyle gelecekte sel, susuzluk veya kötü su kalitesinden etkilenebilecek.

Örgütten yapılan açıklamada, 2050 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlasının "çok yüksek su riski" olan bölgelerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabileceğine dikkat çekildi.

WWF uzmanlarının tespitlerine göre halen dünyanın dört bir yanındaki insanların yaklaşık yüzde 17'si olumsuz su koşullarından etkileniyor.

WWF, gelecekte su sorunundan yoğun olarak etkilenecek bölgeler arasında Güney Asya, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika'nın yanı sıra Pekin, İstanbul ve Rio de Janeiro gibi kalabalık metropollerin de adını saydı.

Araştırmayla ilgili bilgi veren WWF Uluslararası Su Kaynakları Danışmanı Theresa Schiller, "Yeni analizler ve değişiklikler yapmazsak ağır bir bedel ödeyeceğimiz görülüyor. Şehirlerde daha az su tüketme olasılığı daha yüksek olacak" dedi.

Schiller ayrıca, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve doğaya dayalı çözümlere yatırım yapmak için çok geç olmadığını da sözlerine ekledi.

WWF'ye göre, Almanya'daki şehirler küresel karşılaştırmada iyi konumda. Bununla birlikte, son yıllarda kurak ve sıcak geçen yaz mevsimleri veya az yağışlı kış mevsimleri Almanya için de iyimser bir tablo çizmiyor.

dpa/TY, HS

(c)

WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor

İstanbul, Almanya, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor - Son Dakika


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