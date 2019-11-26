Son Dakika Haberleri: WWW'nin mucidi Berners Lee internet için 'kullanım sözleşmesi' hazırladı
Son Dakika Dünya WWW'nin mucidi Berners Lee internet için 'kullanım sözleşmesi' hazırladı - Son Dakika Dünya

WWW'nin mucidi Berners Lee internet için 'kullanım sözleşmesi' hazırladı

6 saat önce

İnternet teknolojisinin mucidi olarak kabul edilen İngiliz mühendis Timothy Berners Lee, internetin kişi, kurum ve hükümetlerce uygun bir şekilde kullanımı için bazı kuralların yer aldığı bir rehber yayımladı.

WWW'nin mucidi Berners Lee internet için 'kullanım sözleşmesi' hazırladı, System.String[]

İnternet teknolojisinin mucidi olarak kabul edilen İngiliz mühendis Timothy Berners Lee, internetin kişi, kurum ve hükümetlerce uygun bir şekilde kullanımı için bazı kuralların yer aldığı bir rehber yayımladı.


64 yaşındaki bilim insanı bu yolla son dönemde internette yayılan bilgi kirliliği, sansür, anti-demokratik uygulamalar ile birey ve toplulukların takibi gibi eylemlerin önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:24 
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