Wyndham Grand İstanbul Levent'ten "Birlikte Güzeliz" Etkinliği
1 saat önce
Özdilek Otel ve Turizm'in kuruluşlarından Wyndham Grand İstanbul Levent, "Birlikte Güzeliz" etkinliğiyle Down sendromuna dikkat çekti.
#birliktegüzeliz etkinliğinde, Down sendromlu gençler usta şefler ve otel yöneticileriyle bir araya gelerek çeşitli atölye etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdiler.
Câreme Restaurant'ın usta şefleriyle birlikte birbirinden lezzetli kurabiyeler hazırlayan gençler,pişirme aşamasına kadar tüm detayları kendileri düzenleyerek bu konudaki maharetlerini sergilediler.
"#birliktegüzeliz"
Down sendromlu gençlere gün boyu ev sahipliği yapan Wyndham Grand İstanbul Levent, uzman şeflerinin verdiği keyifli atölye eğitimiyle gençlerin eğlenerek mutfak becerileri kazanmasına destek oldu.
Wyndham Grand İstanbul Levent yöneticileri, #birliktegüzeliz diyerek gün boyunca otelin farklı departmanlarını gençlerle ve öğretmenleriyle birlikte gezip otelin günlük işleyişi konusunda da detaylı bilgileri paylaştılar. Günün sonunda Câreme Restaurant'taki akşam yemeği sonrası gençler, hazırladıkları özel kurabiyeleri ailelerine götürmeyi ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:16 Kaynak: Bültenler
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