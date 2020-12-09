Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü - Son Dakika

Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü

09.12.2020 15:09
Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü, System.String[]

Franchise veren otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesinde büyümeye devam etti.

Franchise veren otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesinde büyümeye devam etti.

90 ülkedeki yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını yeni açılışlarla güçlendirmeye devam etti ve otel ortaklarının 2021'deki talep dengelerine ve değişimlere cevap vermelerine destek olmaya yönelik bir dizi stratejik adım attı.

Paylaşılan bilgilere göre şirket, 2020 yılında üst-orta sınıf markası La Quinta by Wyndham'ı Türkiye'de açtığı iki otelle büyüttü ve bunlara ek olarak Ekim ayında Ramada Residences by Wyndham Balıkesir'i açtı. Ramada by Wyndham markasını Avrupa'da Madrid, Valencia, Leeds ve Budapeşte'de yaptığı önemli açılışlarla genişletmeyi sürdüren Wyndham Hotels & Resorts, Hindistan ve Pakistan pazarlarında da yeni bir ivme yakaladı ve Umman'daki ilk Ramada Encore by Wyndham otelini açtı. Şirketin tasarım odaklı markası Super 8 by Wyndham Almanya'nın Mainz ve Ausburg kentlerinde yapılan açılışlarla büyümeye devam etti ve 2022'de açılması beklenen Super 8 by Wyndham Frankfurt havalimanı için anlaşma da yakın zamanda imzalandı.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Covid-19 ile birlikte sektörümüzün yaşadığı tüm zorluklara rağmen devam eden büyümemiz ve öngörülemeyen şartlarda değişen talep dengelerine ayak uydurma noktasında olağanüstü bir dayanıklılık gösteren otel ortaklarımız ve ekiplerimizin büyük çabaları beni inanılmaz gururlandırıyor. Markalarımız ve ortaklarımızın uzun vadedeki başarılarına odaklanırken, hep birlikte, iyileşme sürecinde ve sonrasında üstün bir performans göstermeye devam etme noktasında da iyi bir pozisyona sahip olduğumuzdan eminim" dedi.

Wyndham 2020 yılında, Count on US (Bize Güvenin) adındaki, otellerde sektöre öncülük eden dezenfektanların düzenli kullanımı, güçlü eğitim programları ve kritik öneme sahip temel sağlık malzemelerine kesintisiz erişim gibi unsurlarla otellerindeki sağlık ve güvenlik protokollerini güçlendiren yeni bir hijyen girişimi de başlatmıştı.

Wyndham Hotels & Resorts'un 2020 yılında EMEA bölgesinde gerçekleştirdiği açılışlardan bazıları şu şekilde sıralanıyor: "La Quinta by Wyndham Giresun, La Quinta by Wyndham Bodrum, Ramada Residences by Wyndham Balıkesir, Ramada by Wyndham Madrid Tres Cantos İspanya, Ramada by Wyndham Leeds East, Birleşik Krallık, Ramada by Wyndham Budapest City Centre, Macaristan, Super 8 by Wyndham Mainz Zollhafen Almanya, Ramada Encore by Wyndham Muscat Al-Ghubra, Umman, Ramada by Wyndham Lahore Gullberg II, Pakistan, Hawthorn Suites by Wyndham Dwarka, Hindistan, Ramada by Wyndham Erbil Gulan Street, Irak." - İSTANBUL

Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü
Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü
Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü

Orta Doğu, Avrasya, Türkiye, Otel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Wyndham Hotels & Resorts EMEA büyümesini sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


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