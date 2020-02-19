Wyndham küresel genişlemesini sürdürdü - Son Dakika
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Wyndham küresel genişlemesini sürdürdü

6 saat önce

Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Wyndham, geçtiğimiz yıl yeni açılışlarla Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını artırmaya devam etti.

Wyndham küresel genişlemesini sürdürdü, System.String[]

Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Wyndham, geçtiğimiz yıl yeni açılışlarla Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını artırmaya devam etti. Söz konusu zincir, dünya genelinde otel sayısını 9 bin 300'e yaklaştırdı.


Global anlamda en büyük otel zincirleri arasında bulunan Wyndham, Türkiye de dahil olmak üzere bölgede yeni oteller açarak ve yeni pazarlara girerek önemli dönüm noktalarına ulaştı. 90'a yakın ülkede, yaklaşık 9 bin 300 oteliyle hizmet veren otel zinciri, 2019'da yeni açılışlar yaparak ve yeni pazarlara girerek Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını artırmaya devam etti.


2019 yılında üst-orta sınıf La Quinta by Wyndham markası, Türkiye'de açılan La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli oteli ile Avrupa pazarıyla buluştu. Bu otel aynı zamanda, markanın Amerika kıtaları dışında açılan ilk oteli olma niteliği taşıyor. Zincir, bu açılışla Türkiye'deki otel sayısını 80'in üzerine çıkardı ve ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu güçlendirdi.


Söz konusu otel zinciri, 2019'da Yunanistan, Almanya, Portekiz, Gürcistan, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan gibi önemli pazarlarda da büyümeyi sürdürürken, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan ve Danimarka gibi bazı yeni pazarlara da girdi. Öte yandan şirket, 2019'da Hindistan'ın Yeni Delhi, Bangalore ve Jaipur da dahil olmak üzere önemli noktalarında yedi yeni otel açtı.


"Büyüme ivmemizi sürdüreceğiz"


Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, "Bölge genelinde 2019 yılında kaydettiğimiz güçlü büyümeden büyük bir gurur duyuyoruz ve bu ivmemizi mevcut ve yeni pazarlarda, 2020 ve sonrasında da artırmayı bekliyoruz. EMEA, dünyanın en çok çeşitlilik sunan bölgelerinden biri ve burada geniş otel varlığımızla ve yeni bölgelere ulaşan önemli marka çeşitliliğimizle büyümemiz; otelde konaklamayı herkes için mümkün kılma ve bu canlı bölgeye seyahat edecek herkesin ihtiyaçlarına cevap verecek bir Wyndham oteli bulabilmesini sağlama vizyonumuz açısından büyük önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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