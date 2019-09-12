Son Dakika Haberleri: X-Ray'a sokulan araçtan kaçak telefon fışkırdı
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X-Ray'a sokulan araçtan kaçak telefon fışkırdı

1 saat önce

Tekirdağ polisi, ülkeye kaçak telefon soktuğu belirlenen bir araçta yaptığı aramada 74 kaçak telefon ele geçirildi.

X-Ray'a sokulan araçtan kaçak telefon fışkırdı, System.String[]

Tekirdağ polisi, ülkeye kaçak telefon soktuğu belirlenen bir araçta yaptığı aramada 74 kaçak telefon ele geçirildi. Araç, X-Ray cihazından geçince telefon sayısı 737'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurt dışından ülkeye sokulan çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonunun Edirne'den İstanbul'a sevk edileceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine bahse konu araç Çorlu ilçesi TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Araç içerisinde Ş.Ç. isimli şahsın olduğu tespit edilerek araçta yapılan aramada 74 adet android özellikli gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

X-RAY'A SOKULUNCA YÜZLERCE TELEFON DAHA BULUNDU

Ele geçirilen araca öncülük ettiği değerlendirilen bir diğer aracı kullanan E.V. isimli şahıs ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının kendisine ait olduğunu beyan etti. Bunun üzerine araçta daha fazla gümrük kaçağı cep telefonu ve emtia olabileceği değerlendirildiğinden, araç X-Ray cihazına sokulduğunda aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış halde toplam ele geçirilen cep telefonu sayısı 737'e çıktı.

Olayla ilgili E.V. ve Ş.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edildi.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ, Edirne, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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