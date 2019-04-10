X-ray Cihazından Pasta Çıktı

Balıkesir Altıeylül Ortaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümünde polislere pastalı sürpriz yaptı.

Balıkesir Altıeylül Ortaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümünde polislere pastalı sürpriz yaptı. X-ray cihazındaki pastayı soran polis memuruna öğrenciler 'pastayı sizin için hazırladık" dedi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Osman Öztürk tarafından karşılanan öğrenciler polislere çiçek hediye etti.



Altıeylül Ortaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümünde polislere pastalı kutlama yaptı. Okul öğrencileri beraberinde getirdikleri pastayı kutusuyla birlikte Valilik binasındaki x-ray cihazına koydu. X-ray cihazının kontrolünü yapan polis memurları öğrencilere kutunun içinde ne olduğunu sordu. Okul öğrencileri Polis Haftası nedeniyle pasta getirdiklerini belirterek, polislerin haftasını kutladı. Öğrenciler polislerle birlikte pasta keserek kutlama yaptı.



"Sizleri çok seviyoruz"



Altıeylül Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Naz Yağmur Temizyürek Valilik girişinde kendisine kutunun içinde ne olduğunu soran polis memuruna, "Ülkemizi ve bizi koruduğunuz için size öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkemizi ve bizi koruyan polislerimizin polisler gününüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz, sizlere gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.



Polislerden öğrencilere teşekkür



Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Deniz Özsaray öğrencilerin yaptığı sürpriz dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yılını kutladığımız bu önemli günde kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sürprizi hazırladıkları için de başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimizin burada yanımızda oldukları için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Cemal Uğur da öğrencilere teşekkür ederek, "Bugün 10 Nisan Polis Haftası, Polis Günü, çocuklarımız, geleceğimiz bizleri düşünmüşler gelmişler. Altıeylül Ortaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine, okul aile birliğine hepsine teşekkür ediyorum. Başta İl Emniyet Müdürümüz Cengiz Zeybek nezdinde bütün meslektaşlarımın Polis Haftasını kutluyorum" dedi.



Emniyet Genel Müdürü'nün kutlaması telsizden geçti



Polis memurlarına pasta kesen Altıeylül Ortaokulu öğrencilerine de bir sürpriz gerçekleşti. Öğrenciler polislerle birlikte pasta keserken Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın 10 Nisan dolayısıyla meslektaşlarına yaptığı kutlama telsizden geçti. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya meslektaşlarının Polis Haftasını telsizden yayınladığı mesajla kutladı.



Öğrenciler, Polis Haftasını pasta keserek kutlamasının ardından Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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