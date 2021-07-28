"X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek - Son Dakika

Türkiye'de ilk defa yapım kadrosu Türk ekip ve Hollywood yıldızları ile oluşturulan X - The End Time adlı filmin fragmanı yayınlandı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Türk asıllı Sean GK yaparken; filmin kadrosunda yer alan Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor çekimler için Türkiye'ye geldi. Tom Tidiman, Franky Lankester, Alix Kermes Tiffany Rose, Wilma Elles de dâhil olmak üzere birçok yıldız oyuncu da projeye katıldı.

FRAGMAN BEĞENİ TOPLADI

Filmin fragmanı ise NewwayFilm Yapım etiketiyle çevrimiçi platformlarda yayına girdi. İlk üç günde Amerika'da 2.5 milyon izlenmeye ulaşan fragman, listelere başarılı bir giriş yaptı.

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Çekimleri önümüzdeki günlerde Türk-Amerikan ortak ekip tarafından gerçekleştirilerek filmin 2023 Oscar Ödül törenine Türkiye adına gönderilmesi sinema kulislerinde konuşuluyor.