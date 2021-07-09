X10 Esports oyuncusu Patiphan, sakatlığı dolayısıyla Aşama 3'te yer almayacak - Son Dakika

X10 Esports oyuncusu Patiphan "Patiphan" Chaiwong, önümüzdeki VCT ana etkinliği olan Aşama 3'te bileğindeki rahatsızlığın geçmemesinden ötürü oynayamayacağını duyurdu.

"Ara veriyorum" başlığı ile bir twitlonger gönderisi paylaşan 17 yaşındaki genç VALORANT profesyoneli, geçtiğimiz 7 ay boyunca bileğinde bir rahatsızlık olduğunu ve bu şekilde oynadığını söyledi.

Oyuncu el bileğindeki rahatsızlığın "performansını hiç etkilemediğini" fakat "rahatsızlığının özgüvenini etkileyebileceğini" düşündüğü için bu kararı verdiğini açıkladı.

Ayrıca Patiphan verdiği ara boyunca X10 Esports'un oyuncusu olarak devam edecek.

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