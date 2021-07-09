X10 Esports oyuncusu Patiphan, sakatlığı dolayısıyla Aşama 3'te yer almayacak - Son Dakika
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X10 Esports oyuncusu Patiphan, sakatlığı dolayısıyla Aşama 3'te yer almayacak

09.07.2021 02:40
X10 Esports oyuncusu Patiphan, sakatlığı dolayısıyla Aşama 3'te yer almayacak

VCT Ana Etkinliği olan Aşama 3'te yer alması beklenen X10 Esports oyuncusu Patiphan sakatlığı sebebiyle turnuvada yer alamayacağını Twitter üzerinden duyurdu. X10 Esports güncel kadrosu!

X10 Esports oyuncusu Patiphan "Patiphan" Chaiwong, önümüzdeki VCT ana etkinliği olan Aşama 3'te bileğindeki rahatsızlığın geçmemesinden ötürü oynayamayacağını duyurdu.

X10 Esports oyuncusu Patiphan, sakatlığı dolayısıyla Aşama 3'te yer almayacak

"Ara veriyorum" başlığı ile bir twitlonger gönderisi paylaşan 17 yaşındaki genç VALORANT profesyoneli, geçtiğimiz 7 ay boyunca bileğinde bir rahatsızlık olduğunu ve bu şekilde oynadığını söyledi.

Oyuncu el bileğindeki rahatsızlığın "performansını hiç etkilemediğini" fakat "rahatsızlığının özgüvenini etkileyebileceğini" düşündüğü için bu kararı verdiğini açıkladı.

Ayrıca Patiphan verdiği ara boyunca X10 Esports'un oyuncusu olarak devam edecek.

X10 ESPORTS GÜNCEL KADROSU

  • Patiphan "Patiphan" Chaiwong (Ara verdi)
  • Thanamethk "Crws" Mahatthananuyut
  • Itthirit "foxz" Ngamsaard
  • Nutchapon "sScary" Matarat
  • Panyawat "Sushiboys" Subsiriroj
  • Yuranun "0bi" Sangurang (Baş Koç)
  • Yuttanagorn "Zeus" Kaewkongyai (Koç)
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Valorant, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar X10 Esports oyuncusu Patiphan, sakatlığı dolayısıyla Aşama 3'te yer almayacak - Son Dakika


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