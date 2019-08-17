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Xanthos Antik Kenti'nde yangın çıktı

5 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşın müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşın müdahalesiyle söndürüldü.
Kınık Mahallesi'ndeki antik kent içindeki çalı ve ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, antik kentin akropol (Eski Yunan şehirlerinde, en önemli yapıların ve tapınakların bulunduğu iç kale) bölümündeki yangına müdahale etti.
İtfaiyeye, kazı görevlileri ve vatandaş da destek verdi. Yaklaşık 30 dakika süren yangın kontrol altına alındı.
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Xanthos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Aytaç Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrapolun güney yamacında başlayan yangının rüzgarla yayıldığını söyledi.
Alevlerin surlara kadar uzandığı yangını söndürme çalışmalarına Xanthos ve Patara kazı ekibi ve bölge halkıyla destek verdiklerini belirten Dönmez, "Alevlerin surlardan içeri girmesi engellendi. Antik kalıntıların yangından en az zararı görmesi için mücadele ettik. Çok şükür antik kalıntılar etkilenmeden yangın kontrol altına alındı." dedi.
Antalya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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