Son Dakika Haberleri: Xanthos Antik Kenti tehdit eden yangın
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Xanthos Antik Kenti tehdit eden yangın

52 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında yangın çıktı.

Xanthos Antik Kenti tehdit eden yangın, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin antik kente ulaşmadan kontrol alına alındığı bildirildi.

Kaş'a 45 kilometre mesafedeki Kınık Mahallesi'nde bulunan Xanthos Antik Kenti yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Belediyesi ve Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait çok sayıda araç ile müdahale ediliyor. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangının antik kente ulaşmadan kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. - ANTALYA
Antalya, Kınık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
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