Xaura Global, Gürkan Kandemir Liderliğinde UMENS ile El Sıkıştı: Network Marketing Artık Resmi Bir Meslek!

Advertorial Bülten

Network marketing, bilinen adıyla ağ pazarlama, 2022 yılında dünya çapında 186 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak büyük bir sektör haline geldi. Türkiye'de ise yaklaşık 5.5 milyon insanın bu sektörde aktif çalıştığı biliniyor. Her ne kadar ağ pazarlama büyük bir ekonomik potansiyele sahip olsa da, geçmişte eğitim ve yasal düzenlemeler eksikliği sebebiyle hem sektörde çalışanlar hem de tüketiciler olumsuz algılarla karşı karşıya kalabiliyordu. Ancak şimdi, Xaura Global ve Uluslararası Meslek Enstitüsü (UMENS) arasında yapılan iş birliği sayesinde bu alanda köklü bir değişim başlıyor.

Bu stratejik ortaklık, ağ pazarlama sektörünü profesyonelleştiriyor ve yasal bir zemine oturtarak kariyer fırsatları sunuyor. UMENS ile ortaklaşa geliştirilen eğitim programları, temsilcilere yasal sertifikalar kazandırarak sektördeki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Artık ağ pazarlama, sadece bir kazanç kapısı olmanın ötesine geçerek, resmi bir meslek olarak tanımlanıyor.

Network Marketing (Ağ Pazarlama) Nedir?

Ağ pazarlama, doğrudan satış modeli ile tüketiciye ulaşmayı amaçlayan bir ticaret şeklidir. Bağımsız satış temsilcileri aracılığıyla ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanmasıyla gelir elde edilen bu model, kişisel gelişim ve girişimcilik fırsatları sunmasıyla dikkat çeker. Ancak, başarı elde edebilmek için eğitim ve profesyonel bilgi gerektirir.

Xaura Global ve Gürkan Kandemir Kimdir?

Xaura Global, ağ pazarlama sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi bir firmadır. Gürkan Kandemir liderliğindeki şirket, temsilcilerine sürdürülebilir gelir modelleri sunmanın yanı sıra, sektörde güvenilirlik ve kaliteyi ön planda tutar. Kandemir, sektördeki tecrübesi ve vizyonuyla ağ pazarlamayı yasal ve profesyonel bir meslek haline getirme konusunda öncülük ediyor.

UMENS'in Rolü ve İş Birliği Detayları

Uluslararası Meslek Enstitüsü (UMENS), mesleki yeterlilik ve eğitim alanında uzman bir kuruluştur. MYK ve MEB onaylı programlarıyla çeşitli sektörlerde profesyoneller yetiştiren UMENS, Xaura Global ile yaptığı bu iş birliği sayesinde ağ pazarlama temsilcilerine de eğitim ve sertifikasyon imkanı sunuyor. Hazırlanan müfredat, sektör bilgisi, satış teknikleri ve kişisel gelişim gibi konuları kapsayarak profesyonel bir ağ pazarlama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bu İş Birliği ile Neler Değişecek?

İş birliği kapsamında, eğitimlerini tamamlayan ve sertifikalarını alan bireyler, Xaura Global'in 40.000'den fazla temsilcisinin yer aldığı ağına katılarak resmi olarak çalışmaya başlayabilecek. Ayrıca, ağ pazarlama sektöründe çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları üzerine düzenlenecek seminerler, sektördeki güvenliği artırmayı ve kariyer sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Neden Bu İş Birliğine İhtiyaç Duyuldu?

Ağ pazarlama sektörü, bazı kesimlerde "kolay kazanç" ve "piramid sistemi" gibi olumsuz algılarla karşılaşıyordu. Profesyonel olmayan ve eğitimsiz kişilerin sektörde yer alması, güven sorunlarına yol açıyordu. Bu iş birliği ile ağ pazarlama sektörü artık eğitimli ve sertifikalı profesyoneller tarafından yürütülecek, bu da sektörde güveni artıracak.

Yasal boşluklar ve eğitimsiz temsilcilerin neden olduğu imaj sorunları, sektördeki güvencesizliği de beraberinde getiriyordu. Ancak Xaura Global ve UMENS arasındaki bu iş birliği, yasal düzenlemelerle sektördeki denetimi artırmayı ve profesyonellik standartlarını yerleştirmeyi hedefliyor.

Sektörde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Xaura Global ve UMENS iş birliği, network marketing sektöründe bir devrim olarak kabul ediliyor. Bu süreç, ağ pazarlamanın güvenilir ve sürdürülebilir bir kariyer seçeneği haline gelmesine olanak tanıyor. Eğitimli ve sertifikalı profesyonellerin faaliyet göstereceği bu yeni dönemde, sektörün güvenilirliği artarken, katılımcılara kariyer basamaklarında hızla yükselme fırsatı sunulacak.

Ağ pazarlama artık sadece bir kazanç kapısı değil, aynı zamanda güvenilir bir kariyer seçeneği olarak öne çıkıyor.