SPOR Xavi Hernandez Oyunu domine ettik - Son Dakika
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SPOR Xavi Hernandez Oyunu domine ettik

17.03.2022 23:25

SPOR Xavi Hernandez Oyunu domine ettikKerem'e iyi önlem aldıkBu kupayı kazanmak istiyoruzGalatasaray ikinci yarıda çıkamadıKariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisiydiKerem'in ilginç yetenekleri var, Domenec çok iyi bir hocaSevilla'yı favori olarak görebilirim ama biz de kupaya...

SPOR Xavi Hernandez Oyunu domine ettik

Kerem'e iyi önlem aldık

Bu kupayı kazanmak istiyoruz

Galatasaray ikinci yarıda çıkamadı

Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisiydi

Kerem'in ilginç yetenekleri var, Domenec çok iyi bir hoca

Sevilla'yı favori olarak görebilirim ama biz de kupaya talibiz

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'a karşı oyunu domine ettiklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

İki yarıda da iyi oynadıklarını söyleyen Xavi, Merkezde, orta sahada iyiydik. Açık alanlar yaratmalıydık. Ben her zaman pozitif bir insanım. İlk yarı da Galatasaray'dan iyi oynadığımızı düşünüyordum. O yüzden ikinci yarıda oyunda bir değişiklik yapmadım. İkinci yarıda da aynı şekilde devam ettik, sadece oyuna derinlik kattık ifadelerini kullandı.

KEREM'E İYİ ÖNLEM ALDIK

Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferin saha kenarından nasıl gözüktüğüyle ilgili gelen soruya Xavi, şu yanıtı verdi

Kenarda oldukça aktifim, rekabetçi bir insanım. Normalde sakin bir insanım. Ama rekabetçi bir insansanız sahada hareketli olmamanız mümkün değil. Kerem çok hızlı bir oyuncu, Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi, ona iyi önlem aldık. Oyunu domine ettik. Atmosferin nasıl olacağını biliyordum, o yüzden iyi bir karşılık verdik.

BU KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Hafta sonunda oynanacak El Classico öncesinde takımın fizik durumunun bu maç sonrası nasıl etkilendiğiyle ilgili gelen soruya cevap veren Xavi, Maç maç bakıyoruz. Bu maç oldukça önemliydi. Biz bu kupayı kazanmak istiyoruz, hak ettiğimizi düşünüyoruz. El Classico'ya da moralli gidiyoruz, orada başka bir senaryo olacak dedi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA ÇIKAMADI

İdmanlarda çok çalıştıklarını belirten Xavi, Oyuncularım oldukça eğleniyor. Bugün topa sahiptik, çok iyi baskı yaptık, Galatasaray ikinci yarıda çıkamadı. Sabrederek oyunu geri çevirdik. İstediğimiz de buydu değerlendirmesinde bulundu.

KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANSLARDAN BİRİSİYDİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarlar için Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisiydi ifadelerini kullanan Xavi, Ancak bu atmosfere hazırdık. Geri düşmemize rağmen iyi tepki verdik. Atmosferin mükemmel olduğunu söyleyebilirim şeklinde konuştu.

KEREM'İN İLGİNÇ YETENEKLERİ VAR, DOMENEC ÇOK İYİ BİR HOCA

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yorum yapan Xavi, şunları söyledi

Kerem çok iyi bir oyuncu, ilginç yetenekleri var. Bire birde çok iyi. Ama biz oyunu domine ettik. Galatasaray'ın fırsat bulması normaldi ama az fırsat verdik. Domenec çok iyi bir hoca, defansta çok iyi bir blok kurdu. Ama bu bloğu kırmak için elimizden geleni yaptığımızı söyleyebilirim.

SEVILLA'YI FAVORİ OLARAK GÖREBİLİRİM AMA BİZ DE KUPAYA TALİBİZ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri çok tanımadıklarını söyleyen genç teknik adam, Yeni deneyimlediğimiz bir kupa. Sevilla'yı favori olarak görebilirim çünkü birden fazla kez bu kupayı kazandı. Ama iyi ilerliyoruz, bu kupaya talibiz dedi.

Xavi son olarak, Bu maç bir sabır maçıydı. Bizim için çok önemli bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz diyerek sözlerini noktaladı.

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Xavi Hernandez: 'Baskılı bir atmosferde oynayacağız' Xavi Hernandez: 'Baskılı bir atmosferde oynayacağız' Galatasaray-Barcelona maçına doğru - Xavi Hernandez Galatasaray-Barcelona maçına doğru - Xavi Hernandez

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Kaynak: DHA

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