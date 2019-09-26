Xavi'nin bir numarası Sterling

Alınan kötü sonuçların ardından kulüpte teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevinden alınabileceği konuşuluyor. Barça'nın liste başında ise Xavi var.



Daily Mail'de yer alan habere göre Xavi, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'i listenin başında tutuyor. Göreve gelmesi halinde İngiliz futbolcunun transferini isteyeceği belirtilen genç teknik adam, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki yıldıza olan ilgisini belirtmişti. Xavi, "Ronaldo ve Messi'nin hegemonyasını bitirebilir" diyerek Sterling'e övgüler yağdırmıştı.



Öte yandan Manchester City'nin kulüp ile yeni sözleşme imzalayan Sterling'i satmaya sıcak bakmadığı dile getirildi. Bu transferin Barcelona'ya 150 milyon pound civarında bir bedele mal olacağı ifade edildi.