Xbox 20. yılı için özel metaverse sanal müzesini açtı - Son Dakika

Microsoft, sanal ortamda dolaşabileceğiniz ve Xbox konsollarının geçmişini keşfedebileceğiniz bir Xbox metaverse müzesi yayınladı. Xbox'ın 20 yıllık ömrü boyunca yaptığı başarıları ve başarısızlıkları içeriyor.

Metaverse tarzında tasarlanan müze bizlere bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor.

Müzeye Xbox hesabınızla giriş yaparak daha önce oynadığınız oyunlardan oluşan anılarla kişiselleştirilmiş bir sanal evrene giriş yapabilirsiniz. Bu bağlantıya tıklayarak müzeye gidebilirsiniz.