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Xbox, Activision Blizzard'ı Satın Aldı - Son Dakika

Xbox, Activision Blizzard'ı Satın Aldı

18.01.2022 23:16
Xbox, Activision Blizzard'ı Satın Aldı

Microsfot "70 Milyar Dolarlık" anlaşmanın ardından Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot ve daha fazlasına sahip oldu.

Xbox'ın üst kuruluşu Microsoft, oyun endüstrisinin şimdiye kadarki en büyük anlaşmasını yaparak Activision Blizzard'ı satın aldığını doğruladı.

Microsoft'un yaklaşık 70 milyar ödeyerek yaptığı satın almayla birlikte, Xbox artık Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Guitar Hero, Starcraft, Diablo ve daha fazlasına sahip oldu.

Microsoft ayrıca Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob ve Treyarch gibi stüdyoları, birinci taraf kadrosunu ek yayıncılık ve e-spor üretim yenetekleriyle sahip 30 stüdyoyla birlikte mobilde önemli bir geçmişe sahip Candy Crush'ın yapımcısı King'i bünyesine ekledi.

Bu işlem hem Microsoft hem de Activision Blizzard'ın yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Microsoft, Tencent ve Sony'nin ardından gelir bakımından dünyanın üçüncü en büyük oyun şirketi olacak.

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Activision Blizzard, Microsoft, Warcraft, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xbox, Activision Blizzard'ı Satın Aldı - Son Dakika


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