Xbox Cloud Gaming bu yıl konsollara geliyor!

Haber, Xbox Gamescom 2021 sunumu sırasında verildi ve şirket, bu tatil sezonunda Xbox Game Pass Ultimate üyeleri için konsol bulut oyununun etkinleştirileceğini duyurdu.

Bu özellik sayesinde oyuncular, Xbox Game Pass kitaplığındaki 100'den fazla oyunu indirmeye gerek kalmadan kolayca oynayabilecek. Bu, Xbox kullanıcılarına Game Pass kataloğuna anında erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Xbox One sahipleri de cihazlarında Microsoft Flight Simulator gibi yeni nesil oyunları da deneyimleyebilecek.

Xbox şu anda PC'lerde, telefonlarda ve tabletlerde Xbox Cloud Gaming dahil olmak üzere tüm platformlarda 1080p ve 60fps'ye kadar oynanacağını onayladı.

Özellik kullanıma sunulduğunda, oyuncular her bir başlık kartında görüntülenecek küçük bir bulut simgesi sayesinde buluttan hangi oyunların oynanabileceğini açıkça görebilecekler. Oradan oyunu yüklemeyi veya buluttan oynamayı seçebilirler.

Microsoft, bu sonbaharda, kullanıcıların bulut oyunlarını denemelerine ve hizmet hakkında geri bildirimde bulunmalarına izin verecek olan Xbox Insider programı aracılığıyla test etmeye başlamayı planlıyor.