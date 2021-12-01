Xbox Cloud Gaming görüntü kalitesini artırıyor - Son Dakika
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Xbox Cloud Gaming görüntü kalitesini artırıyor

01.12.2021 10:53
Xbox Cloud Gaming görüntü kalitesini artırıyor

Bulut oyun ve web tarayıcısı savaşlarında rakiplerine yönelik iki uçlu bir saldırıda bulunan Microsoft, bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming için bir görüntü kalitesi güncellemesi olan Clarity Boost'u yayınladı.

Microsoft'un Xbox Cloud Gaming için yayınladığı Clarity Boost'tan yararlanabilmeniz için Microsoft Edge tarayıcısını kullanmanız gerekecektir. Diğer herhangi bir web tarayıcısında işe yaramayan Clarity Boost özelliği sayesinde Microsoft, Edge tarayıcısında kullanım artışı beklemektedir.

Microsoft Edge Canary'yi yükledikten sonra, tarayıcıdaki Xbox Cloud Gaming sitesine gidin, bir oyun başlatın ve ardından '…' simgesini seçin ve bu körsel iyileştirmeleri için Clarity Boost seçeneğini etkinleştirin.

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Xbox Program Yöneticisi Milena Gonzalez'e göre Clarity Boost, "Video akışının görsel kalitesini artırmak için bir dizi istemci tarafı ölçeklendirme iyileştirmesi kullanır." Clarity Boost'u sergilemek için kullanılan ekran görüntüsündeki yüz değerinde alınacaksa, bu oldukça büyük bir gelişmedir.

Xbox Cloud Gaming görüntü kalitesini arttırıyor
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