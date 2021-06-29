XBox Cloud Gaming, iOS ve PC'ye Geliyor - Son Dakika

Microsoft, 22 ülkede iOS ve PC'de Xbox Cloud Gaming'i (Project xCloud) başlattığını .

Şirket, oyun akışı hizmetini PC ve mobil cihazlarda Microsoft Edge, Chrome ve Safari gibi tarayıcılar aracılığıyla erişilebilir hale getirdi. Microsoft, Apple'ın iOS App Store'da akış merkezli uygulamaların engellenmesinin kalkmasının ardından uygulamanın .

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate üyeleri için bulut oyun deneyimini geliştirmek amacıyla, kare hızlarını iyileştirmek ve daha hızlı yükleme süreleri sağlamak için veri merkezlerini özel Xbox Series X donanımıyla yükseltmekle meşgul.

50'den fazla oyun için dokunmatik kontroller de etkin hale getirildi, ancak bulut özellikli oyunlar çeşitli uyumlu gamepadler kullanılarak da oynanabilir.

Xbox Cloud Gaming'in evrimi hakkında yorum yapan Microsoft, PC ve iOS lansmanının yüksek kaliteli oyun deneyimlerini her zamankinden daha erişilebilir hale getirme çabalarında "önemli bir kilometre taşı" olduğunu da söyledi.

"Milyarlarca aktif Windows 10 bilgisayar, iOS cihaz ve Android telefonla, en derin, en sürükleyici oyunları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde oynamanız için yeni fırsatlara sahip olmanızı istiyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, Xbox deneyimini doğrudan cihazlara taşıyoruz."

Xbox Cloud Gaming Başkan Yardımcısı ve ürün başkanı Catherine Gluckstein bir blog yazısında şunları söyledi:

"Xbox'ın oyun mirası ile Azure'ın gücünü birleştiren bir gelecek yaratıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 3 milyar oyuncu için yüksek kaliteli, sürükleyici oyunlar getirdiğimiz bir gelecek yolda."

Hizmet şimdilik ülkemizde aktifleşmemiş olsa da yakın gelecekte neler olur bilinmez. Bildiğimiz tek şey var ki bu servis başarılı bir şekilde hayata geçirilirse konsolların geleceği risk altında.