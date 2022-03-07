Xbox Cloud Gaming klavye ve fare desteği ile geliyor - Son Dakika
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Xbox Cloud Gaming klavye ve fare desteği ile geliyor

Xbox Cloud Gaming klavye ve fare desteği ile geliyor

07.03.2022 16:06

Microsoft'un Xbox Cloud Gaming hizmeti kısa süre önce Flight Simulator'ı ekleyerek oyunu Xbox One, telefon, tablet ve internet tarayıcılarında bulut üzerinden oynamanıza olanak sağladı. Geliştirici soru ve cevap videosunda Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteğinin geleceği açıklandı.

Microsoft Flight Simulator başkanı Jorg Neumann'a göre Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği gelecek. Microsoft Flight Simulator geliştiricilerinin soru cevap videosunda platform düzeyinde destek olacağı söyleniyor.

Neuman'ın yaptığı açıklamada, "Bu bir platform seviye desteğidir, bu yüzden bizimle ilgisi yoktur, açıkçası fare ve klavye simülasyonumuz için çalışır. Yani platform ekibi bunun üzerinde çalışıyor ve platform ekibi olduğu için çıkış tarihi veremem. Tarihlerini bilmiyorum ama geliyor."

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Her ne kadar tam çıkış tarihi verilmese de önümüzdeki aylarda çıkış yapacağı bildirilmektedir. Ayrıca Flight Simulator'a jiroskop kontrolünü de destekleyebileceğini söylüyor. Bu sayede mobil oyuncuları daha iyi bir deneyime sahip olabilecekler.

Xbox Cloud Gaming klavye ve fare desteği ile geliyor
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Microsoft, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox Cloud Gaming klavye ve fare desteği ile geliyor - Son Dakika


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