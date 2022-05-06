Xbox, Fortnite'ın iPhone'lara geri dönmesine yardımcı oldu - Son Dakika

Xbox, Fortnite'ın iPhone'lara geri dönmesine yardımcı oldu

Xbox, Fortnite\'ın iPhone\'lara geri dönmesine yardımcı oldu
Son Güncelleme: 06.05.2022 08:28

Epic Games ve Apple arasında geçen uzun süreli davalar sonrası Epic Games'in oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite, iOS cihazlardan kaldırılmıştı. Ancak bugün, Xbox sayesinde Fortnite iPhone'lara geri dönüyor.

Fortnite iOS cihazlara Xbox sayesinde geri döndü. Microsoft'un çevrimiçi bulut oyun hizmet sistemi Xbox Cloud Gaming'e Fortnite'ın eklenmesi üzerine tüm iOS işletim sistemli cihazlarda Fortnite tekrardan oynanabilecek.

FORTNITE IPHONE'A GERİ DÖNDÜ

Fortnite'ı iOS cihazlarda oynamak için yapmanız gereken tek şey Xbox Cloud Gaming aboneliğine sahip olmanız. Fakat Türk oyuncular, farklı bir problemle karşı karşıya kalıyor. Henüz test aşamasında olan ve belirli ülkelerde kullanıma sunulan Xbox Cloud Gaming, Türkiye'de aktif değil. Bu nedenle Türkiye'de aktif olana kadar oynanamıyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Xbox, Fortnite'ın iPhone'lara geri dönmesine yardımcı oldu

Bunu da belirtmek gerekir ki, Xbox Cloud Gaming'i Türkiye'de aktif değil diye oynanamayacak değil. VPN sayesinde Xbox Cloud Gaming'i kullanabilirsiniz. Xbox Cloud Gaming'i kullanabilmeniz için VPN ile Almanya'ya bağlanarak Xbox Cloud Gaming'in beta sitesine gidiniz ve giriş yaparak sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz.

EPIC GAMES CEO'SUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney'in Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Herkes için anıtsal haber!Fortnite artık Xbox Cloud aracılığıyla iPhone, iPad ve Android'deki web tarayıcılarında ÜCRETSİZ akışla oynanabilir." sözlerine yer verdi. Ayrıca Tim Sweeney'in Apple ile arasında geçen vergi muhabbetine de değinerekten " %30 Apple vergisi yoktur" diyerek Apple'a göndermede bulundu.

iPhone 13, fortnite, xbox, iOS, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox, Fortnite'ın iPhone'lara geri dönmesine yardımcı oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikaha gelin ve damadın gözyaşları damga vurdu
08:38 Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
07:23 Bursa'daki orman yangını 17. saatinde kontrol altında
03:14 Giresun'da sağanak sonrası yollar göle döndü
02:29 Bozcaada'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın markete sığınarak kurtuldu
01:30 Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor
00:33 Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok
00:25 Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu
00:19 Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
23:55 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2023 09:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: Xbox, Fortnite'ın iPhone'lara geri dönmesine yardımcı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement