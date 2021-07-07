Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu! - Son Dakika

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Gün geçtikçe yepyeni oyunların eklendiği Game Pass'e acaba hangi oyunlar eklenecek? Eklenecek yeni oyunları ve diğer detayları haberimizde sizler için derledik.

Xbox Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden Game Pass'e eklenecek yeni oyunları oyunseverlere duyurdu. Xbox Türkiye, yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer verdi:

Kahin değiliz ama ile çok yakında hangi oyunları oynayacağını görebiliyoruz.

Game Pass'e toplamda 4 tane oyun eklenecek. Bu oyunlardan birini sadece konsol üzerinden, diğer üçünü ise hem konsol hem bilgisayar üzerinden oynayabileceksiniz. Eklenecek oyunlar ise şu şekilde:

UFC 4 (Konsol)

BLOODROOTS (Konsol + PC)

TROPICO 6 (Konsol + PC)

FARMING SIMULATOR 19 (Konsol + PC)

Playerbros ekibi olarak hepinize keyifli oyunlar dileriz!

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