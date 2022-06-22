Xbox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda uzun zamandır beklenen futbol simülasyon oyunu FIFA 22'nin ve birçok oyunun bugünden itibaren ve önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği bildirildi.
Xbox Game Pass kütüphanesine bu hafta Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms, FIFA 22, Naraka Bladeponit ve Far Cry 5 eklenecek. 21 Haziran'dan itibaren oyuncuların Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar Haziran sonuna kadar gelmeye devam edecek.
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21 HAZİRAN SALI
23 HAZİRAN PERŞEMBE
1 TEMMUZ CUMA
Son Dakika › Gamegar › Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor - Son Dakika