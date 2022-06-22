Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor - Son Dakika
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Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor

22.06.2022 08:33
Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor

Microsoft'un Xbox One, Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları için mevcut olan abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e bu hafta içerisinde FIFA 22, Far Cry 5 ve daha fazlası oyuncular ile buluşacak.

Xbox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda uzun zamandır beklenen futbol simülasyon oyunu FIFA 22'nin ve birçok oyunun bugünden itibaren ve önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği bildirildi.

FIFA 22 VE FAR CRY 5 XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Xbox Game Pass kütüphanesine bu hafta Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms, FIFA 22, Naraka Bladeponit ve Far Cry 5 eklenecek. 21 Haziran'dan itibaren oyuncuların Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar Haziran sonuna kadar gelmeye devam edecek.

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XBOX GAME PASS'E HAZİRAN'DA EKLENECEK OYUNLAR

21 HAZİRAN SALI

  • Shadowrun Trilogy – Konsol
  • Total War: Three Kingdoms - PC

23 HAZİRAN PERŞEMBE

  • FIFA 22 – PC, Konsol
  • Naraka: Bladepoint – PC, Konsol

1 TEMMUZ CUMA

  • Far Cry 5 – PC, Konsol
Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor
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Far Cry 5, FIFA 22, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor - Son Dakika
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