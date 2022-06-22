Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor

Xbox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda uzun zamandır beklenen futbol simülasyon oyunu FIFA 22'nin ve birçok oyunun bugünden itibaren ve önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği bildirildi.

FIFA 22 VE FAR CRY 5 XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Xbox Game Pass kütüphanesine bu hafta Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms, FIFA 22, Naraka Bladeponit ve Far Cry 5 eklenecek. 21 Haziran'dan itibaren oyuncuların Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar Haziran sonuna kadar gelmeye devam edecek.

XBOX GAME PASS'E HAZİRAN'DA EKLENECEK OYUNLAR

21 HAZİRAN SALI

Shadowrun Trilogy – Konsol

Total War: Three Kingdoms - PC

23 HAZİRAN PERŞEMBE

FIFA 22 – PC, Konsol

Naraka: Bladepoint – PC, Konsol

1 TEMMUZ CUMA