Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Oyunlar Açıklandı - Son Dakika

Xbox, Temmuz ayının ilk yarısı için Xbox Game Pass'te hangi yeni oyunların mevcut olduğunu . Hizmete eklenen dokuz yeni oyun olacak ve maalesef sekiz oyun sistemden ayrılacak.
Dokuz oyundan dördünün teknik olarak haziran sonunda yayınlandığını hatırlatalım. Ancak piyasaya sürülme zamanları göz önüne alındığında, onları Temmuz oyunları olarak sayıyoruz.
İşte Xbox Game Pass temmuz ayı için tüm oyunların tam listesi:
Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC), 23 Haziran
Demir Hasadı (PC), 24 Haziran
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC), 24 Haziran
Prodeus (Oyun Önizlemesi) (PC), 24 Haziran
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Bulut), 1 Temmuz
Bug Fables: The Everlasting Sapling (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz
Gang Beasts (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz
Immortal Realms: Vampire Wars (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz
Limbo (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz
Xbox geleneksel olarak ayın yarısında ikinci bir oyun grubunu daha sisteme dahil eder, bu nedenle birkaç hafta içinde başka bir Game Pass duyurusu daha olacak. Microsoft Flight Simulator'un 27 Temmuz'da Xbox Game Pass'te piyasaya sürüleceğini önceki haber duyurularından biliyoruz. Yakında çıkacak film için bir bağlantı olan Space Jam: A New Legacy – The Game, şu anda Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için kullanıma açıldı.
Oyunlara ek olarak Xbox, Cloud Gaming oyunlarının birçoğuna dokunmatik kontroller de ekledi. Temmuz ayının başından itibaren dokunmatik kontrollere sahip olan oyunlar şunlar olacak: Dirt 5, Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven, Octopath Traveler, Torchlight III, Yakuza: Like a Dragon.
Ne yazık ki, her ay bazı oyunlar Xbox Game Pass'ten çıkıyor ve haziran sonunda hizmetten kaldırılan oyunlar:
Battle Chasers: Nightwar
Mistover
Monster Hunter World
Out of the Park Baseball 21
Outer Wilds
Soulcalibur VI
The Messenger.
Xbox ayrıca yakın zamanda Xbox Gold abonelerine sunulan ücretsiz oyunlar olan Temmuz ayındaki 'u da açıkladı.
Son Dakika › Gamegar › Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Oyunlar Açıklandı - Son Dakika