Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Oyunlar Açıklandı - Son Dakika

Xbox, Temmuz ayının ilk yarısı için Xbox Game Pass'te hangi yeni oyunların mevcut olduğunu . Hizmete eklenen dokuz yeni oyun olacak ve maalesef sekiz oyun sistemden ayrılacak.

Dokuz oyundan dördünün teknik olarak haziran sonunda yayınlandığını hatırlatalım. Ancak piyasaya sürülme zamanları göz önüne alındığında, onları Temmuz oyunları olarak sayıyoruz.

İşte Xbox Game Pass temmuz ayı için tüm oyunların tam listesi:

Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC), 23 Haziran

Demir Hasadı (PC), 24 Haziran

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC), 24 Haziran

Prodeus (Oyun Önizlemesi) (PC), 24 Haziran

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Bulut), 1 Temmuz

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz

Gang Beasts (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz

Immortal Realms: Vampire Wars (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz

Limbo (Bulut, Konsol ve PC), 1 Temmuz

Xbox geleneksel olarak ayın yarısında ikinci bir oyun grubunu daha sisteme dahil eder, bu nedenle birkaç hafta içinde başka bir Game Pass duyurusu daha olacak. Microsoft Flight Simulator'un 27 Temmuz'da Xbox Game Pass'te piyasaya sürüleceğini önceki haber duyurularından biliyoruz. Yakında çıkacak film için bir bağlantı olan Space Jam: A New Legacy – The Game, şu anda Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için kullanıma açıldı.

Oyunlara ek olarak Xbox, Cloud Gaming oyunlarının birçoğuna dokunmatik kontroller de ekledi. Temmuz ayının başından itibaren dokunmatik kontrollere sahip olan oyunlar şunlar olacak: Dirt 5, Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven, Octopath Traveler, Torchlight III, Yakuza: Like a Dragon.

Ne yazık ki, her ay bazı oyunlar Xbox Game Pass'ten çıkıyor ve haziran sonunda hizmetten kaldırılan oyunlar:

Battle Chasers: Nightwar

Marvel vs. Capcom: Infinite

Mistover

Monster Hunter World

Out of the Park Baseball 21

Outer Wilds

Soulcalibur VI

The Messenger.

Xbox ayrıca yakın zamanda Xbox Gold abonelerine sunulan ücretsiz oyunlar olan Temmuz ayındaki 'u da açıkladı.